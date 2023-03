El día que Lita se sintió como una luchadora de WWE

Nos vamos al 6 de diciembre de 2004. Aquel día, Lita y Trish Stratus lucharon por el Campeonato Femenil WWE en la estelar de Raw. Y fue entonces también cuando ‘The Extreme Diva’ se sintió como una luchadora de verdad. Así lo cuenta en su reciente entrevista en Adrián Hernández para Bet Las Vegas mientras va camino de unirse a la misma Stratus y Becky Lynch contra Damage CTRL en WrestleMania 39; y recordemos que junto a ‘Big Time Becks’ son las Campeonas de Parejas WWE.

“Todo el día, seguía diciendo: ‘lo van a cambiar, lo van a cambiar’. Dicen que estamos en el evento principal, pero lo van a cambiar. Estaba demasiado emocionada. Al poder salir, estaba tan contenta de que no cambió y de que pudimos hacerlo. Cuando cerramos el espectáculo, sentí: ‘Creo que lo hicimos bien’. Luego atravieso la cortina y mi vestuario, mis amigos, compañeros de trabajo, productores nos están aplaudiendo. Honestamente, esa parte es una de las grandes razones por las que el combate significa tanto para mí.

“Es justo por lo que hicimos en el ring, pero fue el hecho de que la oficina confió en nosotras en ese lugar. El hecho de que nuestros compañeros de trabajo reconocieron que nos merecíamos ese lugar. Esa es la parte… se sentía bien antes, pero fue como: ‘Soy una luchadora. No estoy jugando a la lucha libre o haciendo movimientos. Estoy en el club’. Fue ese momento en el que pensé: ‘Esta es mi gente’“.

One week after capturing the WWE Women’s Tag Team Championship from #DamageCTRL with the help of @trishstratuscom, @BeckyLynchWWE, @AmyDumas and Trish are confronted by @itsBayleyWWE, @Iyo_SkyWWE and @ImKingKota about a showdown at #WrestleMania.#WWERaw pic.twitter.com/jClv85YKQg

— WWE (@WWE) March 10, 2023