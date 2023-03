El Raw de esta semana se celebra Providence, Rhode Island, donde tuvo lugar la peor lucha de Cody Rhodes. Ocurrió durante el SmackDown del 17 de junio de 2011. Entonces, unió fuerzas a Ted DiBiase Jr. y Wade Barrett contra Daniel Bryan, Sin Cara y Ezekiel Jackson. Aprovechando la ocasión, el luchador habló de ello recientemente en HOT 106 with Mike D.

> La peor lucha de Cody Rhodes en WWE

“Hay un luchador legendario, ahora es productor, [Vicepresidente], escritor, Michael Hayes. Estaba a cargo de lo que fuera que estaba haciendo esa noche, creo que fue una lucha de tercias. No sé si estaba siendo joven, arrogante o fanfarrón. Me preguntó qué íbamos a hacer ahí afuera y legítimamente resoplé antes del entrenamiento para ser gracioso. No sé en qué estaba pensando. Fue un pre-entrenamiento muy fuerte. Lo hice y le dije: ‘no importa lo que hagamos ahí, vamos a arrancar el techo de este lugar‘. Últimas palabras famosas. Entonces ocurrió el desastre.

“En el primero de los tres segmentos. Un tipo recibió una patada debajo de la cintura dos veces. Ese fue Bad News Barrett. Intenté con todas mis fuerzas volver a donde estábamos, lo patearon nuevamente. Lo siguiente que sabes es Daniel Bryan conecta un dropkick en la esquina y Ted DiBiase Jr. queda inmovilizado. No se levanta. Eso es en un segmento. Luego se sopune que debemos hacer algo en los otros dos. Hubo mucha frustración. Rodé hacia afuera y me di cuenta de que este era probablemente el peor combate en la historia [de la arena]. Rodé hacia afuera, traté de salvarlo y le dije al tipo que estaba a mi lado: ‘Deberíamos entrar allí y saltar sobre él’. Cuando terminé de decir eso, estaba tan enojado que me giré para mirar hacia atrás y ya yendo a la parte de atrás Bad News Barrett, furioso por este terrible segmento.

“Vamos a la parte de atrás, ahí está Vince (McMahon) de pie, sin auriculares, sabes que estás en problemas. Ted lo miró y antes de que Vince pudiera gritarnos, dijo: ‘¿Dónde está ese árbitro que nos ha j*dido?’. Por la forma en que lo expresó, todos lo miraban fijamente. No hay justicia en esto, el árbitro, Rod Zapata, todavía está en la WWE, un gran árbitro. Vince lo llamó: ‘Oye, árbitro, estabas totalmente fuera de lugar’. Estaba validando a Ted. Ted estaba molesto, Wade estaba golpeando una pared, le dije a Michael que íbamos a arrancar el techo, Michael sacudió la cabeza. Lo peor parte de todo, en el peor combate que he tenido en la historia de mi tiempo en la WWE, la peor parte de todo, pensamos que lo editarían un poco. Vi que todo sucedió de nuevo. Es como si alguien en el la oficina dijo: ‘Solo hazles saber a estos jóvenes que apestan. No van a arrancar el techo’. Lo compensé cuando regresé para Backlash, la última vez que estuve aquí, tuve una gran lucha con Seth Rollins”.

¿Recuerdas aquella lucha de Cody Rhodes?