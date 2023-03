Johnny Gargano habla de su reciente retorno a NXT

Johnny Gargano ha vuelto a NXT de manera temporal para enfrentar a Grayson Waller en Stand and Deliver 2023. Anoche se dio a conocer durante el nuevo programa de televisión de la marca amarilla. Y posteriormente el veterano luchador hizo la siguiente declaración: “Hace 15 meses antes de que me atacaran con una silla de acero, las últimas palabras que dije en un ring de NXT era que iba a enseñarle a mi hijo a ser el mejor hombre que podría ser. Para robar una frase de un viejo amigo… Papá está en casa”.

Más recientemente, el que fuera Campeón NXT, ha vuelto a pronunciarse, enviando un nuevo mensaje tanto a los fans como a su oponente. Siempre es un gusto ver a alguien tan importante volviendo a su casa y más para enfrentar a una de las estrellas que la ocupan en la actualidad. Con toda seguridad tendrán una de las mejores historias y luchas del nuevo especial. Por otro lado, esto también podemos tomarlo como una señal de que ‘Johnny Wrestling’ no termina de encontrar su sitio en el elenco principal de la WWE.

Because of you.. my story in @WWENXT ended on a cliffhanger 15 months ago.

You took my moment from me and I never forgot that. I waited patiently for the right time & place..

April 1st.. Wrestlemania Weekend.. I shut you up & close the book my way. #JohnnyTakeOver #OneMoreTime pic.twitter.com/YuXXhaC8iF

— Johnny Gargano (@JohnnyGargano) March 8, 2023