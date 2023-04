Los fans de John Morrison esperaban que en su segunda etapa dentro de WWE, este gladiador protagonizase una historia de redención similar a la que parcialmente vivió Drew McIntyre o la que se espera consuma Cody Rhodes.

Pero el 18 de noviembre de 2021, Morrison se encontró con la carta de despido sobre la mesa, tras menos de dos años donde su única conquista titular fue el Campeonato de Parejas SmackDown, junto a The Miz.

Eso sí, Morrison no se ha aburrido precisamente desde entonces, luchando por medio mundo y hasta disputando el pasado sábado un combate de boxeo. Y “The Shaman of Sexy” saca tiempo para opinar de la reciente venta de WWE a Endeavor bajo entrevista con Ariel Helwani. Movimiento que, recordando su rescisión, prevé será negativo para algunos talentos.

Y en la misma entrevista con Ariel Helwani, aunque Morrison muestra cierta beligerancia contra WWE, estima que de recibir una nueva llamada por parte del gigante estadounidense, respondería.

« Intento no quemar puentes. Me encanta el elenco que hay allí. Me encanta la gente que está allí. Me encanta el elenco de AEW. Me gusta mucho Tony [Khan]. Vince [McMahon], de hecho me encanta también . Me gustan todas las mentes de la lucha libre profesional. Sea quien sea que esté al cargo de la próxima empresa que me emplee, quiero una buena y sincera charla con esa persona . Con suerte, serán sinceros, y si no me gusta probablemente no vaya. Y si me gusta, iré. Para mí, ahora mismo, eso es más importante que el dinero.

