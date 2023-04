Demetrious Johnson apoya Ngannou pruebe agencia libre

Demetrious Johnson apoya la decisión de Francis Ngannou de apostar por sí mismo. El ex campeón de peso completo de UFC, Ngannou, se separó de la promotora después de que supuestamente rechazó una oferta que lo habría convertido en el peso completo mejor pagado en la historia de la empresa.

Johnson, un campeón de peso mosca de UFC desde hace mucho tiempo, puede identificarse. Con más de siete años en el UFC, Johnson firmó con ONE Championship en 2018 y luego se convirtió en su campeón. “Mighty Mouse” señaló otros ejemplos de luchadores de UFC que se fueron y ganaron mucho dinero con otras promociones, y cree que Ngannou puede hacer lo mismo.

“Creo que es bueno para Francis. Hay muchas casas. He tenido éxito fuera del UFC. Mira a Sergio Pettis. Ha tenido mucho éxito fuera de la UFC . Mira a Anthony Pettis. Hizo, ¿cuánto, $700,000 peleando contra Roy Jones Jr. ? Hay dinero fuera del UFC”.

Uno de los mayores problemas de Ngannou para permanecer bajo el estandarte de UFC fue su incapacidad para boxear bajo contrato. Aunque todavía tiene que encontrar un nuevo hogar o competir desde que unificó el título de peso completo de UFC contra Ciryl Gane en enero de 2022, el nombre de Ngannou se ha relacionado con los nombres más notables del boxeo, como Tyson Fury, Deontay Wilder y Anthony Joshua.

Si Ngannou termina boxeando después de todo, Johnson garantiza el pago más grande de su carrera, que él considera que vale la pena.

“Creo que con Francis Ngannou, está en ese lugar donde puede dictar a dónde quiere ir. Él no quiere estar encerrado bajo contrato. ¿Te imaginas si peleara contra Tyson Fury y ganara como $40 millones? No va a hacer eso en el UFC en una sola pelea. Tal vez podría, no estoy seguro. Ese es el tipo de dinero que podrás ganar en el boxeo. Creo que vale la pena correr el riesgo”.