John Morrison resalta a AEW entre WWE y Endeavor

“Hay otros costos. De lo que siempre queremos ser protectores es de nuestro equipo creativo, nuestro equipo de producción. Tenga en cuenta que ninguno de nosotros tiene nada que vender y la empresa se habría negociado a este precio si el producto no fuera genial. Lo más importante es dejar el producto intacto. Sin tocar, es decir, si Triple H y Kevin Dunn quieren evolucionarlo, genial, pero en términos de recortes, eso no es lo que estamos buscando hacer. Otras eficiencias alrededor de la empresa, nos pondremos en medio y veremos cómo se desarrolla”.

> John Morrison y el acuerdo WWE-Endevador-UFC

Nick Khan dio a entender no hace mucho que no pretenden cambiar nada dentro de la WWE a pesar de la venta a Endeavor; de hecho, incluso habló de la posibilidad de que aumenten los salarios. En cambio, esta ha anticipado que puede haber despidos. Todavía no ha sucedido nada en este sentido pero continuamos dentro de la misma conversación haciéndonos eco de la opinión al respecto de John Morrison, que mira toda la situación desde fuera. La ex Superestrella estuvo hablando de ello recientemente en una entrevista en The MMA Hour with Ariel Helwani:

“Creo que hay una congelación de contrataciones en este momento. Creo que terminarán dejando ir a un montón de muchachos. Creo que los salarios se reducirán. Estoy muy contento de que AEW esté presente para equilibrar eso un poco, porque si no lo estuvieran, no habría ningún otro lugar adonde ir, y WWE y UFC serían este extraño monopolio que simplemente exprime el dinero del sustento de los luchadores y peleadores y siempre he pensado que eso apesta”.

