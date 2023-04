Paddy Pimblett: “Tendré suerte si peleo este año”

El regreso de Paddy Pimblett puede demorar más de lo esperado después de que la estrella del Reino Unido recibiera malas noticias sobre una lesión en el tobillo que sufrió en una controvertida victoria por decisión ante Jared Gordon en UFC 282.

Sky Sports se reunió con Pimblett en muletas mientras detallaba su difícil recuperación de la lesión, que dijo que tuvo lugar en el primer asalto de la pelea en diciembre pasado en Las Vegas.

“Estoy a punto de operarme después de mi última pelea. Me lastimé el pie en el primer round, en el primer minuto o dos, lancé una patada, me lastimé. Lo sentí, pero obviamente, seguimos adelante, superamos la pelea”.

“Al final de la pelea, recuerdo haber regresado a la sala médica diciendo que me dolía el pie. No pude hacer que lo miraran correctamente hasta que llegué a casa. Luego, cuando la hinchazón real disminuyó, no sabía cuándo operarme, fue mucho peor de lo que pensábamos. Tuve que someterme a una cirugía de ligamentos internos y externos, bueno, reconstrucción. Así que es grande”.

Pimblett anotó tarjetas de puntuación unánimes de 29-28 para extender su racha ganadora de UFC a cuatro peleas. Todos menos uno de los 24 medios de comunicación que anotaron la pelea no estuvieron de acuerdo con los jueces, y le dieron el visto bueno a Gordon. Pimblett arremetió contra los periodistas después, diciendo que estaba “desconcertado” por la llamada a su favor que se consideró un robo.

Pimblett dijo que podría necesitar al menos otras seis semanas con muletas (ya las había usado durante seis semanas) y no está seguro de su cronograma para regresar al octágono.

“Tendré suerte de pelear este año”.

Los posibles oponentes se alinearon para pelear contra Pimblett después de su victoria en diciembre pasado, pero la estrella del Reino Unido también dio la bienvenida a una revancha con Gordon para silenciar a los escépticos. En el día de los medios para su pelea del sábado en UFC Vegas 71, Gordon dijo que la llamada de revancha era evidencia de que estaba “viviendo sin pagar alquiler” en la cabeza de Pimblett.