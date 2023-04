Blaydes no espera que Ngannou regrese a UFC

Francis Ngannou sigue siendo el mayor agente libre en los deportes de combate después de que supuestamente rechazó una oferta multimillonaria de la UFC, pero aún no ha firmado ningún contrato nuevo.

Si bien aún se debate su próximo movimiento, el presidente de UFC, Dana White, ha declarado enfáticamente que nunca invitará a Ngannou a la promoción después de que las negociaciones entre las dos partes se rompieron durante un intento de retener al ahora ex campeón de peso completo. Por supuesto, White ha dicho lo mismo acerca de otros atletas que nunca regresan al UFC solo para arreglar las cosas en el futuro.

Por su parte, el cabeza de cartel de UFC Vegas 71 , Curtis Blaydes , quien se ha enfrentado a Ngannou dos veces anteriormente, no espera que “The Predator” regrese a la promoción, pero no porque White no lo tenga.

“No creo [que regrese al UFC], pero mis razones para eso son que creo que tendrá una pelea de boxeo, solo necesita una para ganar 10 o 15 millones. Después de ganar 15 millones, es difícil volver a 800,000 y él no quiere tener que lidiar con el forcejeo. Preferiría simplemente tener que atacar.

“Eso es lo que él quiere hacer. Creo que podrá conseguir una pelea de boxeo, conseguir el dinero y será bueno de por vida”.

Ngannou ha deseado durante mucho tiempo la oportunidad de cruzar al boxeo con el peleador de 36 años que se burla de posibles enfrentamientos con pesos completos ​​​​como Tyson Fury, Anthony Joshua y Deontay Wilder.

Cualquiera de esas tres peleas podría darle a Ngannou un día de pago lucrativo y los boxeadores normalmente se quedan con la mayor parte de las ganancias en un gran evento de pago por evento. Según los informes, la superestrella de UFC Conor McGregor se llevó a casa más de 100 millones por su combate de boxeo de 2017 contra Floyd Mayweather y, aunque Ngannou probablemente no esté mirando esa cantidad de dinero, aún podría cobrar con un cheque de pago significativo de ocho cifras.

“¿Por qué alguien lo culparía?. Todo el mundo quiere ser millonario. Nunca voy a odiar a nadie que tenga una bolsa”.