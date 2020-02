John Morrison y The Miz lucharán el próximo juevas contra el New Day en el Super ShowDown 2020 por el Campeonato de Parejas SmackDown. Los rudos van a tener la oportunidad de coronarse juntos de nuevo. No sostienen un título como aliados desde 2009, año en que perdieron el Campeonato Mundial de Parejas que tenía antes WWE. Mientras, sus oponentes quieren seguir reinando, seguir sumando días a su reinado y quizá próximamente adelantar a The Usos como la pareja que más tiempo ha sostenido la corona de la marca azul.

Va a ser interesante lo que suceda en Arabia Saudita como también lo son las recientes declaraciones de Morrison sobre Miz. Hablando con Mirror Sport hizo un repaso a su alianza, a su amistad, haciendo los siguientes comentarios:

Morrison continúa:

«En la lucha libre no hay nada peor que provocar indiferencia. ¡Y es realmente difícil ser indiferente viendo a The Miz! No creo que ahora esté luchando por el respeto de nadie como lo hacía hace diez años. Está luchando por lo que viene después, lo cual es la razón de que tenga tanto éxito. Es como un tiburón, ¿sabes a qué me refiero? Cuando un tiburón deja de nadar, muere, ¡y The Miz nunca deja de nadar!«.