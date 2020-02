Sami Zayn ejerce de portavoz de Shinsuke Nakamura desde el pasado verano, y ahora también de Cesaro, formándose así un grupo con luchadores que estaban sin rumbo creativo en la compañía, y que cada viernes por la noche hacen su aparición en SmackDown.

En noviembre pasado, Vulture Hound fue receptor de ciertas declaraciones de Zayn, en las que particularmente indicaba que disfrutaba el rol de manager, pero no lo veía como una situación de largo plazo. Sin embargo, ha luchado muy poco en los últimos meses.

WWE SMACKDOWN (21 de febrero 2020) | Las Gemelas Bella regresan

► Sami Zayn estaría lesionado del hombro

Al parecer, existe un motivo de peso por el cual el ex Campeón NXT no ha estado luchando últimamente. En el reciente boletín del Wrestling Observer, Dave Meltzer cita que Sami Zayn estaría lesionado de su hombro, lo cual explica su escaso contacto físico en sus apariciones.

«Zayn todavía siente molestias debido a sus dolencias en el hombro, que es una de las razones clave por las que lucha tan poco y está principalmente actúa en un puesto de manager.»

La última lucha que disputó Sami Zayn fue el 19 de enero en un show no televisado de la WWE en Chattanooga, Tennessee, cuando Braun Strowman y The New Day derrotaron a Cesaro, Sami Zayn y Shinsuke Nakamura, en el cual fue relativamente protegido, ya que Nakamura y Cesaro llevaron la mayor parte de la carga para su equipo.

Con algo de fortuna, Sami Zayn podrá recuperarse rápidamente ya que acaba de someterse a una doble cirugía en su hombro en el 2018. Lo único seguro es que no estará presente en Super ShowDown 2020 el 27 de febrero próximo, ya que Arabia Saudita tiene vetado al gladiador a causa de su ascendencia siria, y quizás por el mismo motivo, ni Nakamura ni Cesaro han sido programados para disputar algún encuentro importante en el referido PPV.