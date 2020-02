Roman Reigns y fan enloquecen juntos después de SmackDown

Roman Reigns no estuvo anoche en el episodio televisado de SmackDown físicamente, aunque su nombre sí sonó cuando se anunció oficialmente su combate con King Corbin dentro de una jaula de acero en el Super ShowDown 2020. También cuando el rudo lo nombró diciendo que lo vencerá en el último combate entre ambos. Ambos van a tener la oportunidad de cerrar en todo lo alto esta rivalidad el próximo jueves en Arabia Saudí.

Pero en realidad el samoano sí que estaba en la arena, porque cuando las cámaras e apagaron, después de la emisión tanto del show azul como de 205 Live, entró en acción. Y de nuevo para enfrentar al «Rey del Ring» en un mano a mano. La lucha no tuvo mucho que contar, otra más entre ambos ganada por el técnico, pero sí que está llamando la atención cómo Reigns enloqueció con un fanático en ringside antes de abandonar el escenario.

Y’all wanna see somebody lose they mind?? 🤯🤯🔥🔥 had a cool movement w @WWERomanReigns pic.twitter.com/AdjiD028pX

— Sumit (@Kingslurpee1) February 22, 2020