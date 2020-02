Este viernes en SmackDown tuvimos el regreso de Goldberg, quien le plantó cara a The Fiend previo a su lucha en Super ShowDown; y también contamos con el regreso de las Bella Twins, quienes anunciaron su inducción al Salón de la Fama WWE en el segmento «A moment of Bliss».

Al parecer, lo más llamativo o destacado del programa no fueron los retornos que vimos, ni siguiera la buena lucha que dieron Carmella y Naomi para posicionar a la siguiente retadora de Bayley por el Campeonato Femenil SmackDown, sino algo muy curioso que ocurrió en al menos dos pasajes del programa.

La primera señal se dio en la lucha de apertura de cuatro contra cuatro entre The New Day y The Usos contra The Miz, John Morrison, Dolph Ziggler y Robert Rodde:

La segunda situación, con la misma aparente «falla» en la transmisión se dio cuando Mandy Rose se prestaba a abandonar la arena, antes de que Ziggler le ofreciera un aventón. Esta fue publicado por Gary Cassidy, de Sportskeeda:

I don’t even care how this ends.

It reminds me of the debuts of Tazz and Chris Jericho. Nothing since has ever come anywhere near close.

I’m just happy to be hyped for a debut or a repackaging, and be absolutely hooked on what happens next!#SmackDown

pic.twitter.com/IVoDS0jX1O

— Gary Cassidy (@consciousgary) February 22, 2020