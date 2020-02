En menos de dos semanas, el Universo WWE verá el regreso de John Cena a la empresa donde alcanzó la cima como luchador. Ocurrirá en la edición de SmackDown del 28 de febrero. Entonces parece que podríamos confirmar quien será su oponente en WrestleMania 36. Esta es la principal cuestión que se está tratando en torno a «The Champ», que no sabemos si tendrá o no un combate en el magno evento. Sólo está confirmada su participación. Y se están mencionando muchos posibles rivales, desde grandes leyendas hasta Superestrellas a tiempo completo.

Uno de los nombres mencionados para enfrentar al 16 veces Campeón Mundial el 5 de abril es Elias. En SÚPER LUCHAS explicamos por qué no deberían verse las caras ambos pero es uno de los que más está sonando. Y ahora contamos con información de Dave Meltzer para afirmar que ese es el combate que va a ocurrir. O al menos el que está en planes ahora mismo.

El editor del WON tuvo esta conversación con Bryan Álvarez en el reciente episodio de Wrestling Observer Radio acerca de lo que pasará con Cena:

DM: «Cena va a luchar en el WrestleMania de este año así que probablemente comiencen un ángulo para su combate (en SmackDown)».

BA: «¿A quién va a enfrentar?«.

DM: «¿A quién va a enfrentar? Mañana te lo diré. Porque me han dicho quien es pero no me lo creo. Sé que probablemente sea cierto, pero no puedo creerlo. Es tan decepcionante, ridículo y confuso que no tiene sentido«.

BA: «Suena como si fuera Corbin o Elias«.

DM: «Bueno, no es Corbin. Ahí lo dejo».

BA: «Bueno, ya lo tenemos (risas)».

DM: «Ahora explícame por qué pensaste en Elias entre todos los demás».

BA: «Dijiste que es un oponente decepcionante para John Cena».

DM: «Sí, es cierto, pero, ¿cómo llegaste a eso?».

BA: «No lo sé. Cuando pienso en posibles oponentes decepcionantes para John Cena el primero que me viene a la mente es Elias«.

DM: «Pero es técnico».

BA: «No importa. Es decir, ha sido técnico durante un tiempo pero solo necesita una promo para que todos se vuelvan contra él«.

DM: «¿Pero a quién le va a importar?».

BA: «No tengo ni idea».

DM: «Elias va a tener un problema cuando pierda ante John Cena».

BA: «No puedo creer que sigan pensando así en 2020».

DM: «Creo que se van a dar cuenta y van a cambiar de idea. Pero ahora mismo ese es el combate».