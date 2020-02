Estamos a horas de que se celebra NXT TakeOver: Portland, un nuevo especial de la marca amarilla de WWE que buscará poner a toda la fanaticada en pie, como viene siendo habitual desde que estos eventos dieron comienzo. Para ello, cuenta con un enorme cartel de combates:

CAMPEONATO NXT

Adam Cole (c) vs. Tommaso Ciampa

CAMPEONATO FEMENIL NXT

Rhea Ripley (c) vs. Bianca Belair

CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT

Keith Lee (c) vs. Dominik Dijakovic

CAMPEONATO DE PAREJAS NXT

The Undisputed Era (c) vs. Matt Riddle y Pete Dunne

Finn Bálor vs. Johnny Gargano

LUCHA CALLEJERA

Dakota Kai vs. Tegan Nox

► Apuestas para NXT TakeOver: Portland

Camino a esta velada luchística, algunos colegas de los protagonistas de la misma han hecho sus apuestas, como vemos en WWE Youtube.

Adam Cole vs. Tommaso Ciampa

Apollo Crews:«Adam Cole tiene todos los focos sobre sí y voy con él». Kayla Braxton: «Es el momento de que Tommaso Ciampa recupere a ‘Goldie’. Adam Cole tiene mucho de lo que preocuparse». Robert Roode: «Adam Cole es un gran campeón, es un gran luchador, pero Tommaso Ciampa va a por algo que nunca perdió».

Johnny Gargano vs. Finn Bálor

Apollo Crews: «He estado en el ring con los dos y los dos son atletas fenomenales. Finn Bálor tiene toda esa experiencia de haber estado en NXT, Raw, SmackDown… Creo que esta se la lleva Finn Bálor». Robert Roode: «Los dos van a poner mucho sobre la mesa, va a ser un gran combate, y si tengo que elegir a uno voy con Finn Bálor».

Tegan Nox vs. Dakota Kai

Bayley: «Voy con Tegan Nox. ¡No lo estropees, Tegan! ¡Aposté $40 por ti!». Nikki Cross: «Tegan Nox». Alexa Bliss: «Tegan Nox, es más inteligente». Kayla Braxton: «Tegan. 100% Tegan. Dakota tiene que ser puesta en su sitio». Sasha Banks: «Voy a decir… Dakota Kai».

Keith Lee vs. Dominik Dijakovic

Nikki Cross: «Voy con Keith Lee». Sasha Banks: «Voy a decir Keith Lee porque no sé pronunciar el otro nombre».

Undisputed Era vs. Broserweights

Apollo Crews: «The Undisputed Era tienen algo especial y creo que van a ganar este combate». Robert Roode: «Puede que la gente vea a los Broserweights como los favoritos, pero en mi opinión The Undisputed Era son la mejor pareja de NXT».

Rhea Ripley vs. Bianca Belair