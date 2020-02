John Cena estará el 28 de febrero en Friday Night SmackDown, puede que como primer paso hacia su participación en WrestleMania 36. Porque el 16 veces Campeón Mundial también se presentará en el magno evento, aunque todavía no sabemos para qué. Puede que para tener un combate, puede que para cerrar la boca a alguien, quizá para hacer una promo… Las opciones son variadas, lo sabremos con el paso de los meses.

Hace poco hablamos de rivales que «The Champ» podría tener el 5 de abril, todos ellos interesantes, pero ahora hablamos de cuatro que no debería tener, por diferentes motivos. Tanto si están de acuerdo como si no, esperamos sus opiniones en los comentarios.

► Rivales que no debería tener John Cena en WrestleMania 36

Elias

Es una de las opciones que comentamos anteriormente, pero quizá no sería la mejor de las ideas. Primero porque Elias es un luchador técnico ahora, o al menos eso parece, y no tendría sentido. Pero tampoco sería una problema porque en el pasado también volvió al bando de los rudos como si nada. Y podría darse fácilmente este combate teniendo en cuenta lo que ambos han vivido hasta ahora. Pero puede que sea mejor no retomar eso por ahora.

Porque sabemos lo que puede hacer el guitarrista como villano, sabemos que puede ser una estrella como tal, si le dieran la oportunidad; pero en cambio no hemos visto tanto de él como consentido. El personaje es similar, solo cambia de quien se burla con sus canciones. Pero aún así podría encontrar mejores caminos para el magno evento, como enfrentar que ser una vez más el tipo malo que enfrenta a Cena. O a cualquiera.

The Undertaker

La primera y más importante razón para que no se celebre un Cena vs Undertaker en la edición de este año de WM es que eso ocurrió en 2018. Podría venderse fácilmente una revancha, diciendo el primero que lo tomó por sorpresa porque se encontraba viendo el show entre fanáticos.

Pero no hace falta que vuelvan a enfrentarse. Lo hicieron entonces y eso quedó atrás. ¿Para qué darle más vueltas?

Parece imposible que suceda pero si finalmente WWE no encuentra un oponente para ambos, por la razón que sea, podría darse que se organice a última hora un segundo combate dos años después.

Bill Goldberg

Otro nombre que mencionamos hace unos días. Sería uno de esos llamados «combates de ensueño». Estos dos veteranos nunca cruzaron sus caminos, sobre todo porque cuando uno estaba empezando a brillar el otro estaba acabando su carrera, o al menos eso parecía.

Pero, ¿es un combate emocionante en 2020? Lo más probable es que fuera otro encuentro rápido como el Cena vs Undertaker que no contente a nadie. Un encuentro rápido en el que «The Phenom» saldría victorioso, de eso no cabe duda. Y no es necesario seguir machacando al 16 veces Campeón Mundial. Que cada uno siga su camino como han hecho siempre. Aunque sí esperamos verlos a ambos en el magno evento.

The Fiend

Cena está totalmente centrado en su carrera como estrella de Hollywood, nunca va a volver a ser un luchador a tiempo completo, ni siquiera a tiempo parcial. Hará apariciones de vez en cuando hasta que… Hasta que fallezca, probablemente. Y es genial verlo de vuelta de vez en cuando, sobre todo habiendo asumido que su carrera en activo como superestrella ha finalizado. Por eso no debería hacer frente a The Fiend en WM.

Porque el resultado de la lucha lo sabría todo el mundo desde el inicio. En el pasado Cena podría haber sido quien venciera por primera vez al actual Campeón Universal, pero ahora sabemos que el demonio sería quien triunfara, para impulsarse todavía más en lo más alto, quedando, otra vez, Cena derrotado.

Además, sabemos que Fiend va a verse las caras con Roman Reigns. Y hablando del samoano, tampoco sería una buena opción que retomara su rivalidad con Cena para un enfrentamiento en el PPV más grande del año. Esa antorcha fue pasada en el verano de 2017.