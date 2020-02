Luego del último episodio de NXT, si bien no se añadieron más luchas, sí se confirmaron otros nombres para las batallas campales que se llevarán a cabo esta noche en NXT TakeOver: Portland por lo que el cartel estaría prácticamente definido y tendrá todos los títulos de la marca en juego.

► Análisis y predicciones para NXT TakeOver: Portland

Hoy, realizaremos un análisis previo de NXT TakeOver: Portland, considerando las luchas que han sido pactadas para esta noche:

► Lucha callejera: Tegan Nox vs. Dakota Kai

Este es el encuentro que necesita esta rivalidad porque su última lucha en NXT fue un poco decepcionante. El cambio a ruda de Dakota Kai ha sido bueno para ella, pero resultó muy estético, ya que en términos de su trabajo en el ring, pierde demasiado.

Se esperaría que primero hagan que Tegan vaya al ring para que Dakota pueda meterse en su cabeza con su video de entrada recreando el ataque en WarGames. Dakota necesita esta victoria mucho más que Tegan, ya que estaría en una situación similar que Finn Balor, donde una victoria y un rendimiento sólido es lo que se necesita desesperadamente en Portland. No es que ella necesite una aliada, pero no estaría en contra de ver a Dakota formar una alianza con Io Shirai o alguna otra ruda para atormentar al resto del elenco femenil, e ir eventualmente por el Campeonato.

Predicción: Dakota Kai.

► Campeonato en Parejas NXT:

Esperemos que Matt Riddle y Pete Dunne hayan llegado a Portland a salvo en el compartimento de equipaje de «Triple H Airlines». Dado que los equipos no tienen que ser socios durante años para ganar títulos (excepto The New Day), bien podrían darle una mala noche a The Undisputed Era y ganar los títulos aquí, aunque tampoco sería tan mala idea si Bobby Fish y Kyle O’Reilly retienen.

Con la brillante forma en que interactúan Pete y Matt, uno quisiera que ganaran para poder ver la celebración que tendrán este miércoles en NXT, pero tampoco sería de extrañarse que Dunne traicionara a Riddle y que ambos rivalicen en el siguiente TakeOver el fin de semana de Wrestlemania. No obstante, aún sería pronto para que apreten el gatillo con la traición y bien podría suceder ya con los títulos en mano.

Predicción: Broserweights.

► Finn Balor vs. Johnny Gargano

El hombre conocido como Mr. Takeover enfrenta al hombre que terminó su racha de aparecer en este tipo de eventos, teniendo como resultado una batalla entre dos íconos de la marca amarilla.

Balor tiene más que demostrar en este partido, ya que necesita justificar su traspaso desde Raw a NXT y un buen desempeño podría no ser suficiente. Gargano es un tipo ya consolidado en la marca, por lo que no se necesita una victoria. Sin embargo, Gargano no se lo va a dejar fácil a su oponente, ya que demostrará por qué él es «Mr. Takeover».

Predicción: Finn Balor.

► Campeonato Norteamericano NXT: Keith Lee vs. Dominik Dijakovic

Desde sus tiempos en EVOLVE estos dos se han enfrentado y han mostrado una excelente química. Estos dos han tenido una gran rivalidad y esta vez no es muy diferente. Ambos son increíbles en lo que pueden hacer en sus tamaños. Lee es la estrella brillante en el ascenso, y acaba de ganar el título, por lo que consideramos que es demasiado pronto para quitárselo aquí.

Lo que sí es seguro es que esta lucha se robará la noche y Dominik Dijakovic hará todo lo humanamente posible para llevarse el título esta noche. Incluso el video de Mark Henry promocionando esta rivalidad el miércoles pasado fue muy bueno y demuestra la gran calidad que tienen ambos en el ring.

Dicho esto, lo interesante será saber lo que ocurrirá con estos dos en el futuro: Dijakovic puede cambiar a rudo en el proceso, durante o después de la contienda, o ambos pueden culminar en alguna situación que no sea concluyente, como un conteo fuera o una descalificación. De cualquier manera, indistinto del resultado, sería un desperdicio que esta rivalidad concluya aquí, ya que Dijakovic es uno de los pocos retadores creíbles para destronar a Lee en el futuro.

Predicción: Keith Lee.

► Campeonato Femenil NXT: Rhea Ripley vs. Bianca Belair

Con Charlotte Flair rondando alrededor del Campeonato Femenil NXT, Rhea es el enfrentamiento más probable que tendrá en Wrestlemania. Creo que los diálogos de Bianca Belair han sido las mejores durante las últimas semanas y se enfrentó a Charlotte para decirle que no es una ocurrencia tardía y que Charlotte es mejor que no se concentre solo en enfrentar a Rhea en abril. Eso, sin dejar de lado su destacada actuación en Royal Rumble.

El único problema tal vez es que WWE no haya vendido lo suficientemente bien las apariciones de Bianca Belair como para ser una amenaza para Ripley, teniendo en cuenta las apariciones de esta última en Raw (donde se ignoró completamente a la retadora); no obstante, fue una movida inteligente de WWE la no aparición en el último NXT, dejando el suspenso sobre su aparición para esta noche.

Esperamos ver la mejor actuación de Bianca en este encuentro, pero Rhea estará un poco mejor y retendrá el título. Esperemos que no hayan pedidos de Triple Amenaza para Wrestlemania. Esto debe ser tan simple como: Charlotte Flair vs. Rhea Ripley o Charlotte Flair vs. Bianca Belair, si esta última gana hoy. A partir de esta noche, debe iniciar la construcción hacia la lucha del 5 de abril próximo.

Predicción: Rhea Ripley.

► Campeonato NXT: Adam Cole vs. Tommaso Ciampa

Esta es una lucha tan pareja, que hasta las casas de apuestas no dan un claro ganador esta noche. Ambos han hecho un buen trabajo para construir la historia de este encuentro con Ciampa queriendo el título que nunca perdió y recuperarlo por cualquier medio necesario y Cole dispuesto a hacer cualquier cosa para mantener ese título.

Existe la sensación de que esta no será la última vez que veamos esta lucha en los próximos dos meses porque es posible que se vuelvan a enfrentarse en Tampa. La pregunta es si Ciampa tiene a Goldie con él o no. Dado que Undisputed Era ha tenido un poco de mala suerte recientemente, no me sorprendería que el resto de sus miembros se involucren y hagan que Cole sea descalificado o simplemente interfieran a su favor para que Cole aproveche la distracción de Ciampa y retenga.

No sería bueno que NXT termine un programa con un final en descalificación (a menos que las mujeres estelaricen para promocionar mejor la posible aparición de Flair), por lo que si Cole retiene, será porque el réferi no ve alguna artimaña. Luego, Ciampa puede exigir un partido en Tampa con un estipulación que no beneficie a Cole como campeón.

Con la forma en que Ciampa ha retratado su camino para recuperar el título, una pérdida no encajaría en la narrativa, aunque sería poco probable que The Undisputed Era pierda todos sus títulos esta noche. Si Ciampa pierde, ¿obtenemos el regreso del Blackheart?

Predicción: Adam Cole retiene.