John Cena no cambia: «Los 50 años serán mi límite»

«(…) Los kilómetros en el velocímetro dicen: ‘Oye, eso debe hacerse antes de los 50’. Esa es la línea de tiempo que me he impuesto«. Esto decía John Cena en enero sobre su retiro de WWE. En febrero, se reafirmaba: «Creo que puedo llegar a los 50, pero no creo que pueda sobrepasar los 50.Creo que al llegar a los 50, si no planificamos otro combate, simplemente tendré que tuitear: «Me retiro. Hashtag: nos vemos». Todos quieren escribir su último capítulo, pero eso está más allá de mi control».

► John Cena dirá adiós con 50 años

Y en marzo no ha cambiado de predicción. De hecho, hablando recientemente con Kelly Clarkson realizaba un comentario similar al anterior:

«Sabes, 50 es definitivamente mi límite. Me gustaría intentarlo antes de eso, pero a los 50, simplemente tuitearé, ‘Adiós, nos vemos’. Eso es todo, estoy bien. Estaba muy centrado en la WWE, era mi pasión 24/7, y estoy muy agradecido por eso, pero he crecido y hay muchas otras áreas de la vida que me interesan. Ser un gran esposo y compañero es una de ellas. Solo quiero hacer lo que pueda en esos años».

Si cumple su palabra, le quedan todavía cuatro años de carrera como luchador, empezando por lo que pueda hacer en WrestleMania 40.

Por cierto, su despedida, su lucha final, quizá pueda ser en «The Grandest Stage of Them All». Esto debido a que cumple años el 23 de abril, el mismo mes en que WWE celebra su evento más grande del año. Pocos días antes de cumplir 50 años, John Cena podría retirarse luchando en WrestleMania 44.

¿Quién te gustaría que fuera el último rival de John Cena en WWE?