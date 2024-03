Los nombres que John Cena usaba en los hoteles

John Cena comparte qué dos nombres utilizaba en el pasado para registrarse en los hoteles y que nadie pudiera saber qué John Cena estaba allí. Es una costumbre habitual de los famosos. Escribiendo estas líneas, buscando otros ejemplos, me viene a la mente que el comediante Dave Chapelle usó en algún momento Charles Edward Cheese. El 16 veces Campeón Mundial de la WWE comparte el secreto en su reciente entrevista con Josh Horowitz para MTV mientras habla con Zac Efron de la nueva película de ambos, ‘Ricky Stanicky’.

There are two types of alter egos: those like “Tyler Durden,” courtesy of @ZacEfron, and those like “Dick Hammerbush,” created by @JohnCena 🫣

Catch their full interview with @JoshuaHorowitz here → https://t.co/vIMdpM61C0 pic.twitter.com/1jJIbD1lLq

— MTV (@MTV) March 5, 2024