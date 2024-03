Ryback: «Regreso a WWE… Si Triple H se va y The Rock toma su papel»

Por alocado que parezca, la ex Superestrella WWE, Ryback, cree que está en condiciones de, precisamente, poner condiciones para un eventual regreso a WWE. O cree que WWE lo quiere de regreso, aunque en la lucha libre, nunca hay que decir nunca, ya lo hemos visto a lo largo de la historia. Sin embargo, resultó gracioso para los fans un reciente comentario que hizo Ryback en su video podcast.

El mismo se llama The Ryback Show y lo publica en YouTube. Allí, Ryback reveló que se sentará a negociar con WWE un regreso, solamente si Triple H se marcha de su posición como Director Creativo de Contenido WWE, y Endeavor le da este rol a The Rock, directivo de TKO. Estas fueron sus interesantes declaraciones:

► Ryback ataca a Triple H y aboga por The Rock al mando de WWE

«Mira, si limpian todo y hay nueva sangre ahí, pues ¿por qué no regresar a la organización donde hice mi nombre? Sería bastante beneficioso para mí en cierta medida si pudiera obtener permiso y hacerlo, que Dios me bendiga con eso, ¿no? Así que dejaré constancia diciendo que si Triple H está mil por ciento fuera de WWE, tendría una conversación al mil por ciento con The Rock y la nueva sangre de esa empresa, si todos los viejos elementos son eliminados, sí».