John Cena firmó con WWE como embajador por 5 años

Este próximo sábado 13 de diciembre de 2025, John Cena va a disputar el último combate de su carrera contra Gunther, quien ya lo ha amenazado con hacerlo rendir y causarle una derrota en su despedida. Pero no dirá adiós entonces a la WWE.
Cómo ver Saturday Night’s Main Event: John Cena’s Final Match
► John Cena, embajador de WWE
Por los próximos cinco años, «El Más Grande de Todos los Tiempos» ejercerá como embajador de la compañía donde fue 17 veces Campeón Mundial. Él mismo acaba de confirmarlo durante una entrevista con Tom Rinaldi:
“Seré un embajador de WWE. Ya he firmado por otros cinco años. ‘Por favor, mientras puedas hacerlo. Me gustaría formar parte de esta familia como empleado, como alguien que contribuye, durante todo el tiempo que me sea posible.’
“Ya no es mi momento de actuar. Tengo un montón de fortalezas y dones que puedo transmitir. Estoy deseando afrontar esta segunda etapa como embajador. Quizá ser embajador signifique lograr que más gente vea esto, que era mi objetivo desde el principio, y quizá también servir como mentor para talentos con los que antes no pasaba tiempo, donde pueda sentarme y decir: ‘¿Quién eres realmente? ¿Cómo consigo ese momento de rap en el autobús? Quiero a ese chico o esa chica en televisión.’ Estoy deseando hacer ese tipo de cosas”.