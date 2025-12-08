John Cena revela el plan original para su gira de retiro

John Cena está listo para enfrentarse ante Gunther el próximo 13 de diciembre en el último Saturday Night’s Main Event del año, en lo que será la última lucha en su ilustre carrera, y se retirará con el envidiable récord de 17 campeonatos mundiales, un récord que no ha sido obtenido por ningún otro luchador en la historia de la WWE. Recientemente, Cena afirmó que está más que listo para afrontar su último desafío.

► John Cena quería 220 fechas previo a su retiro

Durante una entrevista con Bill Simmons de The Ringer, John Cena reveló que se imaginaba a sí mismo cumpliendo seis veces más apariciones que las 35 que realmente realizó durante su gira de retiro este año (serán 36 este domingo, que fue lo pactado a inicio de este año).

«Estuve en Budapest, toda la noche en el set, volé a Indianápolis, hice Indianápolis, volví, aterricé, dejé mis cosas, fui a filmar. Así hasta después de WrestleMania, yendo y viniendo a Marruecos, Budapest y todos esos lugares locos que no eran fáciles de transportar. Puedes hacerlo porque duermo en el avión o lo que sea. No. No pasa, entonces te pones cabeza abajo y estás súper cansado, pero logré lo que quería.«

«El plan, originalmente, era hacer un año completo. Esto solo demuestra mi ignorancia en el negocio. Quería hacer 220 fechas. Simplemente tomarme un año libre de todo, subirme a un autobús, completar un calendario de la WWE y despedirme por completo. Menos mal que el negocio ya no es así, porque sería como si rompieras un hombre de jengibre. Estaría acabado. Solo me necesitaban para 36.»

Recordemos que Gunther se ganó el derecho de ser el último rival de John Cena al vencer a luchadores como Je’Von Evans, Carmelo Hayes, Solo Sikoa y LA Knight en el torneo «The Last Time Is Now».