Gunther amenaza con hacer rendir a John Cena su último combate

La última noche como luchador de John Cena no será nada sencilla, pues tendrá a un auténtico guerrero de la lucha luche enfrente, quien quiere hacer historia haciéndolo rendir en su último combate.

Gunther fue el encargado de abrir el show de RAW y, aunque algunos aficionados lo recibieron con tímidos aplausos, la mayoría lo abucheó sin contemplaciones. “The Ring General” avanzó hacia el ring con una sonrisa confiada, mientras los seguidores coreaban con fuerza “¡Cena, Cena!” incluso antes de que pudiera tomar el micrófono. Los cánticos continuaron con un claro mensaje: “¡Queremos a Cena!”.

► Gunther superó el torneo Last Time is Now

El austríaco no dejó pasar la oportunidad de recordarles que su héroe no estaba presente y que ese era su momento. Acto seguido rememoró su victoria de la semana pasada sobre LA Knight, triunfo que lo encaminó a convertirse, en solo cinco días, en el último rival de la carrera de John Cena. Gunther reconoció que Cena es el mejor entretenedor deportivos de todos los tiempos en WWE, pero aseguró que el sábado se medirá al mejor luchado puro del mundo.

► Gunther amenazó a John Cena de hacerlo rendir

Gunther pidió a la producción mostrar en pantalla un cronómetro con el tiempo restante para Saturday Night’s Main Event, destacando que ese mismo tiempo es el que le queda a los aficionados para disfrutar de Cena antes de que él lo destruya al punto de obligarlo a hacer algo que jamás ha hecho en toda su trayectoria: rendirse. Con ese mensaje, Gunther bajó del ring y se prepara para hacer historia.