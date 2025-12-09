El rol más difícil de hacer en WWE según John Cena

John Cena ha ejercido todo tipo de roles en la WWE durante sus casi tres décadas de carrera, luchando, comentando, promoviendo… ¿cuál es el más difícil? Veamos la explicación del «Más Grande de Todos los Tiempos» en una reciente entrevista con Tom Rinaldi.

► La promo de apertura

“El hecho de que pensé que iba a tener este año completamente libre. Durante mucho tiempo he sido alguien de tiempo parcial. A veces vuelvo solo para hacer la promo de apertura. Ese es el papel más difícil en lo que hacemos. Salir durante 15-20 minutos, decirle al público lo que van a ver y no ofrecer nada más. No tener un intercambio verbal confrontativo, ni acción física. Presentarte con el prestigio que has construido, esperar que lo disfruten y pasar por 16 puntos de conversación, de alguna manera entrelazando la energía del público sin arruinar el ambiente para los combates que vienen después. Es un papel muy difícil. Podía ver venir lo que iba a pasar. ‘Necesitamos que vuelvas. Queremos que abras el show.’ ‘Claro que sí. Lo haré, pero tenéis razón.’ Las situaciones en las que puedo volver ahora son mucho más estables. Me han emparejado con talento nuevo desde 2013. Solo mirando el calendario, tengo 48 años. Pensé que tendría este año con compromisos mínimos y empecé a pensar: ‘O pasa algo este año o voy a tener que publicar en X que me retiro.’ Cualquiera de las dos cosas estaba bien. Cuando me presentaron, ‘Podemos hacer esto o esto.’ Finalmente dije: ‘Es este año o no lo hacemos, y me gustaría hacerlo’”.

“También fue un gran ejercicio de que, solo porque yo piense que algo es bueno, no significa que eso sea lo que vamos a hacer. Tenía todo un… presenté una propuesta ‘X’ con especificaciones y ‘Esto es lo que creo que serían los ingresos proyectados.’ No solo hablando de historias de WWE porque sí. ‘Creo que este es un buen plan de negocio.’ ‘Ese no es nuestro negocio.’ Vale, tiro el plan a la basura. ‘Este es nuestro negocio. ¿Te gustaría hacer esto?’ ‘Sería genial si puedo equilibrarlo.’ Qué gran ejercicio para entender que, solo porque creas que tienes una buena idea, no significa que sea una buena idea. Significa que tú crees que es una buena idea. Eso nos llevó hasta aquí y es un buen lugar en el que estar”.