Cómo ver Saturday Night’s Main Event: John Cena’s Final Match

Sexto especial de la nueva cronología, desde que WWE recuperara el formato a finales del pasado año, Saturday Night’s Main Event: John Cena’s Final Match tendrá lugar este 13 de diciembre desde la Capital One Arena en Washington, DC (EEUU).
Seguidamente, todo lo que deben saber sobre Saturday Night’s Main Event: John Cena’s Final Match resumido en tres puntos clave: horarios por país, luchas anunciadas y medios de seguimiento. Sin olvidar que SUPERLUCHAS les ofrecerá en directo la mejor cobertura del show.
► Horarios por país
Ciudad de México (México) – 7:00 PM
Madrid (España) – 2:00 AM
Santiago (Chile) – 10:00 PM
Buenos Aires (Argentina) – 10:00 PM
Bogotá (Colombia) – 8:00 PM
Asunción (Paraguay) – 10:00 PM
Belmopán (Belice) – 7:00 PM
Caracas (Venezuela) – 9:00 PM
Ciudad de Guatemala (Guatemala) – 7:00 PM
Ciudad de Panamá (Panamá) – 8:00 PM
La Habana (Cuba) – 8:00 PM
La Paz (Bolivia) – 9:00 PM
Lima (Perú) – 8:00 PM
Managua (Nicaragua) – 7:00 PM
Montevideo (Uruguay) – 10:00 PM
Nueva York (Estados Unidos) – 8:00 PM
Quito (Ecuador) – 8:00 PM
San José (Costa Rica) – 7:00 PM
San Juan (Puerto Rico) – 9:00 PM
San Salvador (El Salvador) – 7:00 PM
Santo Domingo (República Dominicana) – 9:00 PM
Tegucigalpa (Honduras) – 7:00 PM
► Luchas anunciadas
► Medios de seguimiento
- NBC y Peacock (EEUU y Puerto Rico)
- Canal de WWE Español en Youtube (México y resto de Latinoamérica, España)