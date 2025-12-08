Cómo ver Saturday Night’s Main Event: John Cena’s Final Match

Sexto especial de la nueva cronología, desde que WWE recuperara el formato a finales del pasado año, Saturday Night’s Main Event: John Cena’s Final Match tendrá lugar este 13 de diciembre desde la Capital One Arena en Washington, DC (EEUU).

Seguidamente, todo lo que deben saber sobre Saturday Night’s Main Event: John Cena’s Final Match resumido en tres puntos clave: horarios por país, luchas anunciadas y medios de seguimiento. Sin olvidar que SUPERLUCHAS les ofrecerá en directo la mejor cobertura del show.

► Horarios por país

Ciudad de México (México) – 7:00 PM

Madrid (España) – 2:00 AM

Santiago (Chile) – 10:00 PM

Buenos Aires (Argentina) – 10:00 PM

Bogotá (Colombia) – 8:00 PM

Asunción (Paraguay) – 10:00 PM

Belmopán (Belice) – 7:00 PM

Caracas (Venezuela) – 9:00 PM

Ciudad de Guatemala (Guatemala) – 7:00 PM

Ciudad de Panamá (Panamá) – 8:00 PM

La Habana (Cuba) – 8:00 PM

La Paz (Bolivia) – 9:00 PM

Lima (Perú) – 8:00 PM

Managua (Nicaragua) – 7:00 PM

Montevideo (Uruguay) – 10:00 PM

Nueva York (Estados Unidos) – 8:00 PM

Quito (Ecuador) – 8:00 PM

San José (Costa Rica) – 7:00 PM

San Juan (Puerto Rico) – 9:00 PM

San Salvador (El Salvador) – 7:00 PM

Santo Domingo (República Dominicana) – 9:00 PM

Tegucigalpa (Honduras) – 7:00 PM

► Luchas anunciadas

► Medios de seguimiento

NBC y Peacock (EEUU y Puerto Rico)

Canal de WWE Español en Youtube (México y resto de Latinoamérica, España)