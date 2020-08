John Cena cree que WWE evolucionará pese al COVID-19

Desde marzo de este año, WWE se vio obligada, al igual que muchos espectáculos de concurrencia masiva, a quedarse sin fanáticos en vivo, luego de que la pandemia del COVID-19 cambió la vida tal como la conocemos. En aquel entonces, John Cena participó en las primeras grabaciones que se realizaron en el Performance Center hasta su participación en WrestleMania 36 cuando se enfrentó a Bray Wyatt. Desde entonces, a pesar de no estar presente en la programación regular, no ha perdido de vista lo que ha hecho WWE desde entonces.

► John Cena cree que WWE prosperará y evolucionará, pero debe adaptarse totalmente al cambio

En una entrevista reciente con Sports Illustrated, John Cena elogió lo que WWE ha podido hacer en un ambiente sin fanáticos. La compañía perdió una parte importante de su escencia con la ausencia de los fanáticos, y ciertamente las cosas han cambiado.

“Siempre he dicho que la superestrella más importante es la audiencia. No creo que hayamos visto nunca un mejor indicio de eso que ahora. El programa ahora es diferente".

La grandeza y relevancia de John Cena se debe, entre otras cosas, al hecho de que tuvo que evolucionar su personaje a lo largo de los años. De forma análoga, el 16 veces Campeón mundial indicó que WWE prosperará a medida que continúen haciendo la transición a esta nueva situación con la que se han encontrado.

“Creo firmemente que no solo sobrevivirá, prosperará, sino que tiene que, en su totalidad, adoptar este proceso. Creo que están empezando a hacer eso. Cuanto más tiempo pasen sin audiencia, necesitan transformar en su totalidad lo que es el entretenimiento deportivo. Creo que se encuentran en una especie de término medio extraño, en el que no saben cuándo dejarán entrar a las multitudes. Si realmente te comprometes con un cambio de paradigma, eso puede ahuyentar la normalidad a la que los espectadores están acostumbrados. Así que tienes que operar como si hubiera una audiencia, pero no hay una audiencia".

“Es un momento muy extraño. No creo que todavía se hayan comprometido con la transición, y eso es absolutamente justificable porque, eventualmente, la gente volverá a entrar en los torniquetes. Es muy complicado. No hay una respuesta clara para ser como, 'Simplemente haz esto y será mejor'.".

Precisamente, WWE ha buscado cambiar la fórmula en sus transmisiones televisivas y de sus PPV en estos últimos meses: las luchas cinematográficas y Raw Underground son indicativos de aquello. Estos segmentos, pese a la existencia de opiniones divididas, nacen como una estrategia de innovación teniendo en cuenta que es un poco difícil pensar que esto se hubiera dado bajo condiciones normales, al menos en este 2020. WWE ha buscado convertir la crisis, en oportunidad.

_____________________________________

Esta noche veremos un capítulo más en las Wednesday Night Wars. No te pierdas nuestra cobertura en vivo de NXT (el Campeón de Peso Crucero NXT, Santos Escobar, enfrentan a Tyler Breeze) y nuestra cobertura en vivo de AEW Dynamite (Cody defenderá el Campeonato TNT ante Scorpio Sky y Orange Cassidy se jugará 7000 dólares en una lucha contra Chris Jericho).

Sigue en SUPERLUCHAS la cobertura y análisis de SummerSlam 2020, el próximo PPV de WWE, que tendrá lugar este domingo 23 de agosto.