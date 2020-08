Las cifras de audiencia del show insignia de WWE, Monday Night Raw, en las últimas semanas, no son nada alentadoras desde que se empezó a grabar en el Performance Center. Lo mismo pasa con SmackDown, cuya audiencia ha bajado pese a mantenerse a la cima en los Ratings, y NXT, que no despega y ha perdido constantemente la competencia de los Ratings de los miércoles por la noche.

Hace pocos días, planteábamos siete ideas que WWE podía implementar para mejorar los niveles audiencia en sus programas, aunque Vince McMahon seguramente tiene otros planes en mente; sea lo que sea, WWE necesita dar un golpe de timón si quiere que sus programas principales, al menos, vuelvan a superar los dos millones de televidentes.

► Ric Flair cree que la audiencia en los programas de WWE mejorará.

El dos veces miembro del Salón de la Fama WWE, Ric Flair, es consciente de esa situación y también cree que las cosas deben cambiar rápidamente para la empresa, para poder mejorar su audiencia.

En una entrevista reciente con TV Insider, Ric Flair habló sobre la caída en la audiencia en los programas de WWE. Sin embargo, The Nature Boy indicó que la compañía tiene una buena ética de trabajo, y eso ayudará a que las cosas vuelvan a donde deben estar, a pesar de que primero deberán sortear el problema que la pandemia del COVID-19 ha ocasionado.

“WWE tiene esa buena ética de trabajo que volverán a estar donde deberían. No creo que nadie lo esté tomando como algo personal. Es lo que está sucediendo en este momento. Vince McMahon, WWE, se recuperará y será más grande y mejor dentro de un año”.

“La pandemia ha detenido muchas cosas. Ha dado una perspectiva diferente sobre muchas cosas, pero no se debe a sus actitudes o nivel de rendimiento."

Ric Flair ya ha tenido experiencia con el COVID-19 y sabe cuánto puede afectar aquello y arruinar los planes. Su esposa, Wendy Barlow, dio positivo al virus, lo que hizo que se aislaran el uno del otro. Aparentemente está mejor, pero todavía no se encuentra al cien por ciento, por lo que deben mantener la debida precaución.

En definitiva, WWE necesita cambiar algo y ser capaz de llegar a una nueva audiencia. Los encuentros cinematográficos son, precisamente, un intento de conseguir aquello; no obstante, no parece ser lo suficiente hasta el momento, ya que muchos de esos fanáticos actualmente están encontrando entretenimiento fuera del paraguas de Vince McMahon.

