Dominik Dijakovic deja más pistas. ¿Forma parte de Retribution?

La semana anterior, Dominik Dijakovic "limpió" su cuenta de Twitter, y aunque hoy en día no existe ninguna publicación visible y su foto de perfil tiene un fondo negro, el luchador de dos metros se ha hecho notar con un mensaje críptico en su cuenta de Twitter, que si bien fue breve, estuvo el tiempo suficiente para que algún fanático lo capture. El mensaje subliminal de "Estamos en control", bien puede ser relacionado con el grupo Retribution, quienes recurren al vandalismo para hacerse notar.

Si bien esta nueva facción está generando mucho revuelo en WWE, aún no se conoce la identidad de los encapuchados, y muchos especulan con posibles nombres, mayormente ligados a varias Superestrellas de NXT, como es el caso de Dominik Dijakovic y Tommaso Ciampa, aunque ninguno de los mencionados se encuadra dentro de la contextura de estos alborotadores, a quienes Shane Helms calificó de quinceañeros.

Hace meses, se había indicado de que Dominik Dijakovic debutaría en Raw, pero nunca fue utilizado. Después de regresar a NXT para otro par de partidos, los cuales perdió, y considerando la forma como culminó su último encuentro contra Karrion Kross, podría estarse preparando algo grande para este luchador.

Recientemente, se han conocido más mensajes crípticos de Dominik Dijakovic, los cuales los ha subido en sus cuentas de Twitter e Instagran, pero que también fueron borrados enseguida. Sin embargo, un usuario de Twitter pudo capturar la imagen, y compartirla desde su propia cuenta.

Dominik Dijakovic’s twitter and insta profile pics now read ‘pull the strings watch them dance’ 🤔 pic.twitter.com/LwNMBJ7Klk

— Jake - DailyAccolade (@WrestleNews_) August 10, 2020