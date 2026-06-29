Joe Hendry derrota a Austin Theory tras la celebración de The Street Profits

Los nuevos Campeones Mundiales de Parejas, The Street Profits, Montez Ford y Angelo Dawkins, llegaron al ring para celebrar la conquista de los Campeonatos Mundiales por Parejas de WWE. Durante el festejo agradecieron el apoyo del Universo WWE, de Seth Rollins y de Joe Hendry, quien incluso les dedicó una canción burlándose de Austin Theory.

Theory interrumpió la celebración asegurando que los campeones les habían robado los cinturones a él y a Bron Breakker, además de anunciar que ejercerán su revancha la próxima semana. Hendry no dejó pasar la oportunidad y retó inmediatamente a Austin a resolver sus diferencias sobre el cuadrilátero.

El combate comenzó con Theory atacando antes de que sonara la campana para tomar ventaja. Durante varios minutos castigó al escocés con backbreakers, llaves de sumisión y golpes dirigidos al torso, pero Hendry resistió y poco a poco logró equilibrar las acciones con un neckbreaker, un DDT y el Freak of Nature.

Ambos intercambiaron ataques en los minutos finales, con Theory buscando desesperadamente recuperar el control, aunque Hendry respondió con mayor contundencia para inclinar definitivamente la balanza a su favor.

► Momentos clave

Después de sobrevivir al castigo de Austin Theory, Joe Hendry bloqueó el último intento ofensivo de su rival y lo remató con un potente uranage para conseguir la cuenta de tres.

► ¿Qué pasará ahora?

La próxima semana, Austin Theory y Bron Breakker buscarán recuperar los Campeonatos Mundiales por Parejas frente a The Street Profits. Mientras tanto, Joe Hendry continúa ganando impulso en WWE tras una victoria que fortalece su alianza con los nuevos campeones.