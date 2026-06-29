RAW: Rey Mysterio supera a Ethan Page en complicado combate

Rey Mysterio volvió a demostrar por qué sigue siendo uno de los competidores más peligrosos de WWE al derrotar a Ethan Page en un combate donde tuvo que sobreponerse al constante castigo sobre su espalda.
«All Ego» dominó buena parte de la lucha gracias a su superioridad física, pero el miembro del Salón de la Fama encontró la forma de cambiar el rumbo del encuentro en los momentos decisivos.
► Rey Mysterio resistió el dominio de Ethan Page
Page centró toda su ofensiva en la espalda del enmascarado, utilizando llaves de sumisión, backbreakers y ataques contra el filo del ring para limitar la movilidad de su rival. Incluso intentó arrancarle la máscara para aumentar su frustración.
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Sin embargo, Rey aprovechó su velocidad para responder con hurricanranas, un springboard crossbody y varios ataques aéreos que le permitieron equilibrar las acciones en la recta final.
► Momentos claves
Cuando Ethan parecía tener el combate bajo control, Mysterio escapó de un ataque desde la segunda cuerda y provocó que su rival quedara tendido sobre las cuerdas. El veterano no desaprovechó la oportunidad y conectó un preciso 619.
Acto seguido, Rey remató a «All Ego» con un Frog Splash para conseguir la cuenta de tres y sumar una nueva victoria en WWE..
► ¿Qué pasará ahora?
Con este triunfo, Rey Mysterio mantiene su buen momento dentro de WWE y continúa consolidándose como un rival de peligro para cualquier competidor que aspire a los campeonatos de la empresa.