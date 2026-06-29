RAW: Rey Mysterio supera a Ethan Page en complicado combate

Rey Mysterio volvió a demostrar por qué sigue siendo uno de los competidores más peligrosos de WWE al derrotar a Ethan Page en un combate donde tuvo que sobreponerse al constante castigo sobre su espalda.

«All Ego» dominó buena parte de la lucha gracias a su superioridad física, pero el miembro del Salón de la Fama encontró la forma de cambiar el rumbo del encuentro en los momentos decisivos.

► Rey Mysterio resistió el dominio de Ethan Page

Page centró toda su ofensiva en la espalda del enmascarado, utilizando llaves de sumisión, backbreakers y ataques contra el filo del ring para limitar la movilidad de su rival. Incluso intentó arrancarle la máscara para aumentar su frustración.

Sin embargo, Rey aprovechó su velocidad para responder con hurricanranas, un springboard crossbody y varios ataques aéreos que le permitieron equilibrar las acciones en la recta final.

► Momentos claves

Cuando Ethan parecía tener el combate bajo control, Mysterio escapó de un ataque desde la segunda cuerda y provocó que su rival quedara tendido sobre las cuerdas. El veterano no desaprovechó la oportunidad y conectó un preciso 619.

Acto seguido, Rey remató a «All Ego» con un Frog Splash para conseguir la cuenta de tres y sumar una nueva victoria en WWE..

► ¿Qué pasará ahora?

Con este triunfo, Rey Mysterio mantiene su buen momento dentro de WWE y continúa consolidándose como un rival de peligro para cualquier competidor que aspire a los campeonatos de la empresa.