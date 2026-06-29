Jimmy Uso sorprende a LA Knight tras la intervención de Jey Uso

La rivalidad entre LA Knight y Jimmy Uso tuvo un nuevo capítulo después de que Solo Sikoa interviniera en su anterior enfrentamiento para ayudar al primero, aunque «The Megastar» dejó claro que nunca pidió esa ayuda y que no tiene interés en unirse a él. Con ese antecedente, ambos volvieron a enfrentarse, mientras Jey Uso siguió el combate desde la mesa de comentaristas.

LA Knight tomó la iniciativa castigando el brazo izquierdo de Jimmy, pero el samoano respondió con una ofensiva basada en su velocidad y varios ataques de impacto, incluyendo un suicide dive y un diving crossbody que estuvieron cerca de cambiar el rumbo del combate.

La lucha se trasladó constantemente al ringside, donde ambos intercambiaron golpes e incluso utilizaron la mesa de comentaristas para castigar a su rival. De regreso al cuadrilátero, LA Knight recuperó el control con una combinación de ataques, aunque Jimmy resistió el castigo.

Con el combate entrando en su recta final, LA Knight incluso amagó con lanzar a Jimmy contra Jey, pero terminó golpeando por sorpresa al comentarista con una big boot, provocando que la tensión entre ambos aumentara aún más.

► Momentos clave

Cuando LA Knight estaba listo para rematar a Jimmy con su ofensiva final, Jey Uso lo distrajo desde el apron para reclamar el golpe recibido. Knight volvió a atacar a Jey, pero esa breve distracción permitió que Jimmy lo sorprendiera con un rápido toque de espaldas para conseguir la cuenta de tres y llevarse la victoria.

► ¿Qué pasará ahora?

Al finaliar del combate, LA Knight golpeó a Jimmy muy molesto, pero Jey llego en su auxilio; sin embargo, Solo Sikoa apareció para reducir a los Usos.

Habrá que ver si «The Megastar» decide unirse a Solo para terminar de una vez por todas a los Usos.