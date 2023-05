En febrero, Jerry Lawler tuvo que someterse a una cirugía después de sufrir un derrame cerebral. En mayo, aún no está fuera de peligro. Es interesante apuntar que The King ha tenido que cancelar varias apariciones programas debido a sus problemas de salud pero todavía sigue previsto para formar parte de la convención The Gathering en agosto. Pero tendremos que seguir viendo cómo evoluciona hasta entonces puesto que la novedad que traemos ahora no es tan positiva como nos hubiera gustado.

> Jerry Lawler no está fuera de peligro

El miembro del Salón de la Fama de la WWE y comentarista de AEW Jim Ross ofrece esta actualización en su Grilling JR después de haber estado hablando con él por lo que realmente la información es de lo más cercana posible fuera de que sea el mismo Jerry Lawler quien la proporciona.

“Hablé con Lawler el otro día. Todavía está luchando con su salud. Tiene buenos médicos y creen que identificaron muchos de los problemas, pero aún no está fuera de peligro en cuanto a recuperar un buen grado de salud.

“Como siempre, cuando hablamos, su voz comienza un poco débil y luego se vuelve más fuerte a medida que habla, nos reímos y nos contamos historias”.

Continuaremos atentos a todo lo que se vaya sabiendo sobre el estado de salud del King e informaremos de cualquier novedad. Mientras tanto, como bien sabemos, JR también ha pasado por muchos problemas de la misma índole y afortunadamente, con mejores y peores momentos, siempre ha salido adelante.

Enviamos nuevamente desde Súper Luchas nuestros mejores deseos a Jerry Lawler