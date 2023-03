Nunca pisó un ring de WWE. De hecho, fue rechazado por Vincent James McMahon. Pero el concepto de “sports entertainment” que vende el gigante estadounidense no se entendería sin aquella rivalidad que Andy Kaufman trazó con Jerry Lawler antes de que la palabra WrestleMania pasara a convertirse en la mayor marca del wrestling.

Así que como compensación a tantos años de demora, WWE incluirá este 2023 a Andy Kaufman en su Salón de la Fama, cuando perfectamente podría haber movido ficha en el 2000, aprovechando por entonces el reciente estreno de la película Man on the Moon.

Esta grata noticia fue comentada por Jim Ross durante el más reciente episodio de su podcast ‘Grilling JR’. Y Ross, viejo conocido de Jerry Lawler, expuso el importante crédito de “The King” como artífice de los honores que WWE rendirá a Andy Kaufman el próximo 31 de marzo.

Jerry Lawler smirking after he hit Andy Kaufman with two Piledrivers and sent him to the hospital. pic.twitter.com/u4O5WDcyYq