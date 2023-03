Hace pocos días, WWE publicó un Top 10 de las mejores celebridades que han competido en algún combate de WrestleMania, listado encabezado por el puertorriqueño Bad Bunny, quien firmó un contrato con la compañía en calidad de Superestrella. Dicho esto, se confirmó su regreso a las pantallas para Backlash 2023, que será llevado a cabo en Puerto Rico el próximo 6 de mayo. De hecho, el cantante será el anfitrión del evento, que será el primer evento premium que se desarrolle en la isla por primera vez desde New Year’s Revolution en enero de 2005

Backlash será la primera vez en más de un año que Bad Bunny haga una aparición para WWE, que precisamente se dará luego de que ha decidido tomarse una pausa de su carrera musical tras una serie de giras que incluyera varios países de latinoamérica. Evidentemente, al llevarse a cabo en su natal Puerto Rico, la preventa de boletos ha sido todo un éxito. También hay que anotar que el SmackDown previo a Backlash también se desarrollará desde el mismo lugar.

WWE promocionó los programas en su cuenta oficial de Twitter y compartió el póster de Backlash con Bad Bunny, junto con el SmackDown previo a este evento. La Campeona SmackDown, Charlotte Flair decidió responder al tuit y se ofreció a ser su compañera de equipo, en caso de que lo necesitara.

HOLA PUERTO RICO!!!!! 👸🏼 🇵🇷 @sanbenito if you ever need a tag-partner!?!?!? WOOOO!!!!! #SmackDown https://t.co/d8rUIyxJM6

— Charlotte Flair (@MsCharlotteWWE) March 22, 2023