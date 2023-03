Bad Bunny ya se ha ganado un hueco en el corazón del Universo WWE tras sus impresionantes actuaciones, empezando por su lucha en WrestleMania 37. Recordemos que durante el magno Evento Premium de dos años atrás unió fuerzas a Damian Priest para vencer a The Miz y John Morrison en una lucha de parejas que supuso su debut como luchador. No fue su única experiencia en los encordados pues participó en la batalla de 30 hombres de Royal Rumble 2022. Todavía no se sabe cuando lo hará de nuevo, pero volvamos a aquella primera vez.

> El mejor día de Bad Bunny

Porque hablando recientemente en The Late Late Show with James Corden el rapero dijo que aquel fue el mejor día de su vida. Puede sorprender a muchos ya que él en realidad se dedica a la música, pero hay que tener en cuenta que su amor por la lucha libre profesional viene desde que era un niño. Y claro, luchar en el show más grande es una locura. El Conejo Malo también estuvo hablando de si estaba nervioso antes del combate.

“Me encanta la lucha libre desde que era un niño. En mis canciones, tengo muchas referencias a la lucha libre. WWE dijo: ‘Vaya, este tipo es un fanático nuestro, así que deberíamos [hacer] algo con él’. Así que preguntaron: ‘¿Quieres ser árbitro?’. Les ije que quería luchar. ‘¿En serio? ¿Estás seguro?’. Sí, quiero luchar. Quiero estar en el ring y quiero luhcar“.

“Lo estaba, realmente lo estaba. Ese día, no estoy 100% seguro, pero creo que es el mejor día de mi vida. Sí, ese es el mejor día de mi vida“.

¿Qué te parecieron las actuaciones de Bad Bunny en la WWE?