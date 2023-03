Días atrás, Gunther daba su opinión acerca de que nombres ajenos a la lucha libre tuviesen implicaciones competitivas en WrestleMania. Y el Campeón Intercontinental se mostró positivo, aunque con un matiz.

Y los próximos días 1 y 2 de abril, WrestleMania 39 seguirá con la tradición, porque veremos allí un combate de Logan Paul, quien irá contra Seth Rollins; si bien “The Ultimate Influencer” es considerado ya una Superestrella de WWE más por la empresa, con la que tiene contrato.

The Visionary vs. The Social Media Megastar!@WWERollins goes one-on-one with @LoganPaul at #WrestleMania. pic.twitter.com/XPuE24qEEl