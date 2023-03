Podría haber ido a WWE, pues ya participó en el recordado Cruiserweight Classic y allí seguramente obtendría un buen contrato. Por no hablar de AEW, donde milita su amigo Kenny Omega y gozaría de mejor trato. Pero no. La primera empresa para la que luchará Kota Ibushi tras dejar NJPW será Game Changer Wrestling.

Brett Lauderdale y The Collective se apuntan enorme tanto con un agente libre muy codiciado, aunque concretamente, tendríamos que hablar de Joey Janela. Ibushi formará parte del evento que tiene al “Bad Boy” como anfitrión, Spring Break, cita imperdible para entender la escena “indie” contemporánea en EE.UU.

Porque además, ahora sabemos que Janela ejercerá de oponente de Ibushi bajo dicho show. El ex-AEW, emocionado, quiso dar la noticia. Janela e Ibushi nunca antes han coincidido entre las doce cuerdas.

My whole career has been dedicated to being selfless, young guys & gals or older that are giving it or gave it all to this business & getting them the respect they deserve!



But it’s my TIME! I will put on the best performance of career!



For those that support me, Thank you 🥹 pic.twitter.com/a6AQmBCCOY