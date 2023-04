Paul Heyman será inducido algún día al Salón de la Fama de la WWE. ¿Podría ser en 2024? La pregunta surge cuando tenemos en cuenta que el año que viene WrestleMania se celebrará en la ciudad de Filadelfia, donde nació ECW. De ahí que recientemente le preguntaran por ello a Jim Ross en Grillin’ JR. El sí Hall of Famer -ingresó en 2007- y comentarista de AEW apunta que el asesor especial puede ser inducido en cualquier momento y siempre va a funcionar por todo lo que ha hecho durante su carrera.

> Paul Heyman, ¿al WWE HOF en 2024?

«Cualquier momento es bueno para que Paul Heyman sea inducido porque sin duda se ganó esos elogios. No he oído hablar de eso. Es una pregunta interesante, y ciertamente podría suceder. Heyman está destinado al Salón de la Fama. No hay duda sobre eso. Pero no sé cuál es el plan de juego allí. Parecen mantener eso del Salón de la Fama en secreto, lo cual creo que es genial.

«Es difícil decir quién irá a dónde cuando escuchas todos estos rumores, pero Heyman merece estar en el Salón de la Fama. Ya sea que suceda en Filadelfia, estaría bien para mí. Simplemente no lo sé. No sé la respuesta a eso, desearía saberlo, pero se lo merece, y no me sorprendería si lo hicieran en Filadelfia. Así que ya veremos. Siempre deseo lo mejor para Heyman, aunque a veces puede ser un dolor de cabeza.

«En lo que respecta a Paul Heyman, podría entrar en cualquier momento y funcionaría. Así que crucemos los dedos por Paul. Con suerte, entrará y será algo divertido y entretenido para él y la audiencia en Filadelfia. Tendría un gran discurso, así que veremos cómo funciona todo».

¿Estás de acuerdo con Jim Ross?