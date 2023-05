Mandy Rose y Paige VanZant, la alianza explosiva

Mandy Rose y Paige VanZant son conocidas por sus exitosas carreras en la lucha libre profesional y las artes marciales mixtas, respectivamente. Al menos si hablamos de deporte, en cuyo caso deberíamos añadir que la segunda se ha desenvuelto también en el boxeo a puño limpio. Pero en esta ocasión nos enfocamos más bien en sus vidas fuera de los encordados y de las jaulas para hablar de sus respectivos emprendimientos en el mundo de la publicación de contenido en Internet, ya sea en Instagram o sitios web como OnlyFans.

> Mandy Rose y Paige VanZant, colaborando

Ello debido a que la que fuera Campeona NXT en WWE acaba de dar a conocer en redes sociales que se avecina una alianza explosiva entre las dos preguntando a sus fans si están preparados para una colaboración con la que fuera peleadora de UFC. Y avisa de que estén atentos. Es interesante apuntar que si entramos a la cuenta de OnlyFans de VanZant encontramos también un adelanto en este sentido. La imagen no puede verse si no se está suscrito pero el texto sí: “La colaboración que no sabías que necesitabas… o tal vez sí. Próximamente…“.

Veremos entonces de qué trata esta colaboración, aunque cualquiera adivinaría que serán unas cuantas imágenes de Mandy Rose y Paige VanZant juntas con poca ropa, nada distinto a lo que ambas han hecho con otras mujeres anteriormente. Al fin y al cabo, no dista tanto, salvando las obvias distancias, de ver a uno de tus luchadores favoritos haciendo pareja que otro de manera improvisada en un combate. Por cierto, ¿cuán interesante sería que esa alianza se llevara a la lucha libre?

¿Qué opinas de Mandy Rose? ¿Y de Paige VanZant?