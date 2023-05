Dos nuevas luchas para NXT Battleground

A la rica contraprogramación, oigan. WWE ha decidido volver al ataque contra AEW sin ningún tipo de vergüenza, y el próximo gran evento de NXT, Battleground, tendrá lugar el mismo día que Double or Nothing y bajo similar franja horaria que el PPV de la casa Élite.

WWE, por tanto, querrá sumar esfuerzo extra en pos de presentar un buen cartel, y tras lo sucedido anoche en el programa semanal de NXT, podemos confirmar dos nuevos encuentros y uno a la vista.

El Campeonato Norteamericano NXT estará sobre la mesa, cuando Wes Lee intente conservarlo ante Tyler Bate y Joe Gacy en una Triple Amenaza donde aparentemente, el monarca y el “Big Strong Boi” parten como aliados por su amistad, trazada durante las últimas semanas.

Y el legado de NXT UK también se hará visible en el otro combate anunciado: Noam Dar defenderá su condición de portador de la Heritage Cup contra Dragon Lee, luego de que Nathan Frazer promoviera el reto para “The Scottish Supernova”.

Mientras, aún no oficial, se espera que Gallus pongan en juego el Campeonato de Parejas NXT con The Creed Brothers como contendientes, quienes lanzaron el guante ayer.

El domingo 28 de mayo, desde el Tsongas Center de Lowell (Massachusetts), WWE llevará a cabo NXT Battleground. Evento que por ahora presenta este menú.

