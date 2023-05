Si WWE concede la rescisión a Drew McIntyre antes de junio, es posible que el escocés se deje ver por AEW All In el próximo 27 de agosto como una de las grandes sorpresas del show. Este escenario un tanto remoto no sólo gusta a Eric Bischoff, sino a muchos seguidores, y tal vez al propio McIntyre.

Que “The King of Claymore Country” lleve sin competir desde WrestleMania 39 tendría que ver con una lesión, pero se desconoce hasta qué punto también con un descontento creativo y/o monetario, cuando su contrato expira en diciembre y una renovación luce incierta. ¿Puede que verdaderamente McIntyre haya solicitado su salida? Sea como fuere, WWE ha dejado de promocionarlo para Money in the Bank, evento que al igual que All In, se celebrará en Londres.

► Drew McIntyre no ha renovado

Esta semana, se extendió el rumor entre la IWC de que Drew McIntyre ya había rubricado su firma para continuar en WWE más allá de 2023. Algo que Wade Keller desmiente.

Not true. He has not re-signed with WWE. — Wade Keller (@thewadekeller) May 16, 2023

«No es cierto. No ha renovado con WWE».

Hablando del acuerdo que McIntyre y WWE mantienen todavía, cabe mencionar reciente informe de Fightful. Según el medio comandado por Sean Ross Sapp, McIntyre quedaría libre poco antes de WrestleMania 40, y no en enero, como expuso Dave Meltzer.

Obviando el choque de reportes, veremos, como dije anteriormente, cuánto de asunto físico y cuánto de descontento se destila de este asunto con el transcurso de las semanas.