En julio, los abogados de Janel Grant, ex empleada de la WWE y demandante contra la compañía, Vince McMahon y John Laurinaitis, presentaron una solicitud para obtener información contra el Dr. Carlon Colker y su clínica, Peak Wellness, Inc., alegando que en noviembre de 2019 fue enviada a la misma por McMahon y recibió tratamientos que no le explicaron. Posteriormente, McMahon presentó una moción para evitar que Grant solicite esa información, argumentando que Grant rompió una orden federal al intentar obtener datos del Dr. Colker y su clínica. En agosto, el juez Jeffrey Meyer denegó la moción solicitada por McMahon. Y como última novedad, el Dr. Colken negó el delito y demandó a Grant.

Ello nos lleva a la respuesta de la demandante a la contestación del propio doctor, a la cual nos dan acceso nuevamente nuestros amigos de POST Wrestling:

«El lunes, Grant presentó una moción para anular la denuncia verificada en el Tribunal Superior de Connecticut y desestimar en su totalidad la solicitud de descubrimiento de Colker, al tiempo que también busca ‘una compensación por sanciones legales, costos y honorarios de abogados contra los demandantes’.

«El equipo de Grant calificó esto como un ‘intento desesperado y descarado de silenciar a una ex paciente que investiga irregularidades relacionadas con su atención médica’.

«Grant argumenta que la denuncia de Colker no logró establecer las bases necesarias para conceder un alivio legal y que constituye una infracción de su derecho a la libertad de expresión, protegido por la Primera Enmienda, al informar sobre un asunto de salud pública e interés general.

«Grant busca daños triples contra Colker y Peak Wellness por presentar la solicitud de descubrimiento sin causa probable y la describe como un ‘intento malicioso de perturbar e incomodar injustamente a la Sra. Grant’.

«Grant está siendo representada por Ann Callis del bufete Holland Law Firm, y David Slossberg y Erica Nolan de Hurwitz, Sagarin, Slossberg & Knuff, LLC.

«La moción para anular la solicitud de descubrimiento fue entregada a los representantes legales de Colker y Peak Wellness, Frank Silvestri y Robert Laplaca de Verrill Dana LLC.

«POST Wrestling se ha comunicado con los representantes legales de Colker, quienes declinaron hacer comentarios sobre la presentación del lunes y afirmaron que «reservarán sus comentarios para el tribunal».

