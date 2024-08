NJPW: «G1 Climax 34» Día 13 Sabre toma la delantera

El Yokohama Budokan fue el recinto desde donde New Japan Pro Wrestling celebró la décimo tercera jornada del «G1 Climax 34«.

► «G1 Climax 34» Día 13

Tetsuya Naito logró su quinto resultado positivo, sometiendo a Callum Neuman, quien ya esta fuera de toda posibilidad.

Great-O-Khan requería de un triunfo y lo consiguió imponiéndose a SANADA. De esta manera, el de United Empire sigue en la batalla con ocho unidades.

Jake Lee continúa con su buena racha y en esta ocasión pasó sobre Shota Umino, quien quedó prácticamente eliminado de la cometencia. Lee sumó ocho puntos.

Zack Sabre Jr. aseguró su resultado más importante en la competencia, ya que doblegó a Gabe Kidd para sumer doce unidades, lo que le permite afianzarse a la cima y avanzar directo a semifinales. La batalla fue sensacional, con Gabe Kidd tomando la iniciativa y Sabre respondiendo con contudencia, por lo que pronto niveló las acciones.

EVIL sufrió un nuevo descalabro, lo que permitió que Sabre ascendiera a la cima del Grupo en solitario; además EVIL perdió la posibilidad de avanzar de forma directa a semifinales. Para Shingo Takagi, la victoria le ayuda mucho, ya que aún tiene esperanzas de seguir en la lucha en los play offs.

Los resultados completos son:

NJPW «G1 CLIMAX 34», 08.08.2024

Yokohama Budokan

2,906 Espectadores

1. Oleg Boltin y Toru Yano vencieron a Shoma Kato y Katsuya Murashima (4:06) con un Kamikaze de Boltin sobre Murashima.

2. HENARE y Konosuke Takeshita vencieron a Ren Narita y Yoshinobu Kanemaru (4:42) con la Ultima de HENARE sobre Kanemaru.

3. Hirooki Goto y Tomoaki Honma vencieron a El Phantasmo y Jado (3:58) con un Goto Ni de Goto sobre Jado.

4. Jeff Cobb y Akira Francesco vencieron a David Finlay y Gedo (5:52) con un Fireball de Akira sobre Gedo.

5. Yota Tsuji y BUSHI vencieron a Yuya Uemura y TAKA Michinoku (6:22) con un Fable de BUSHI sobre TAKA.

6. G1 Climax – Grupo A: Tetsuya Naito [10] venció a Callum Newman [4] (6:55) con la Destino.

7. G1 Climax – Grupo A: Great-O-Khan [8] venció a SANADA [8] (11:11) con un Eliminator.

8. G1 Climax – Grupo A: Jake Lee [8] venció a Shota Umino [6] con un FBS.

9. G1 Climax – Grupo A: Zack Sabre Jr. [12} venció a Gabe Kidd [6] (16:20) por detención arbitral (Sleeper Hold).

10. G1 Climax – Grupo A: Shingo Takagi [8] venció a «King of Darkness» EVIL [10] (16:57) con la Last of the Dragon.

– G1 Climax 34 – Clasificación Parcial:

Grupo A:

1. Zack Sabre Jr. [12]

2. «King of Darkness» EVIL [10]

3. Tetsuya Naito [10]

4. SANADA [8]

-. Shingo Takagi [8]

-. Jake Lee [8]

-. Great-O-Khan [8]

8. Gabe Kidd [6]

9. Shota Umino [6]

10. Callum Newman [4]

Grupo B:

1. Jeff Cobb [10]

-. David Finlay [8]

3. Konosuke Takeshita [8]

-. Yuya Uemura [6]

-. HENARE [6]

-. Ren Narita [8]

-. Hirooki Goto [8]

-. Yota Tsuji [8]

9. Oleg Boltin [4]

-. El Phantasmo [4]