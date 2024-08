Lucha titular para NXT: Oba Femi reta, Otis acepta

«The Bulldozer» Otis tiene mucho entre manos actualmente en WWE con American Made –sin ir más lejos, durante el episodio de Raw del 12 de agosto Julius y Brutus Creed salieron victoriosos frente a él y Akira Tozawa con ayuda de Ivy Nile, quien atacó a Maxxine Dupri– pero el Campeón de Norteamérica de NXT, Oba Femi, se ha puesto en su camino. Cuando hacía su entrada al combate, el oriudo de Lagos tuvo sus más y sus menos con el ex Alpha Academy, de lo cual este habló después en Raw Exclusive.

► Oba Femi vs. Otis para NXT

«¡Oba, cómo estás? Soy Otis. Esos 20 libras de oro en tu hombro se ven muy bien. Si hay algo que la gente sabe por ahí, es que soy un maldito [gruñe] bastardo. Voy por ti. Mañana por la noche, reto abierto por el Campeonato de Norteamérica, ¡oh sí, es el gran Otis contra Oba! ¡Oh, sí!«.

Así, Oba Femi defenderá el título contra Otis en NXT el 13 de agosto en el primer programa después del especial de dos noches The Great American Bash durante el cual el campeón estuvo dando vueltas, como buscando a un nuevo oponente. La última vez que defendió el campeonato fue cuando lo hizo contra Duke Hudson el 16 de julio. También tuvo entonces su último combate televisado. ¿Ves al ex Campeón de Parejas venciendo al gigante de Nigeria y ganando el cinturón?

TOMORROW on #WWENXT

🤔 Who will @Obaofwwe defend against?

🔥 @Axiom_WWE & @WWEFrazer vs. @AndreChaseWWE & @RidgeWWE – NXT Tag Team Title Match

🏆 @TonyDangeloWWE vs. Charlie Dempsey – Heritage Cup Match

👊 @LexisKingWWE vs. @EddyThorpe_WWE

📺 8/7c on @USANetwork pic.twitter.com/CivkbdhHRZ

— WWE NXT (@WWENXT) August 12, 2024