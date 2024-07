Lo último sobre la demanda contra Vince McMahon

La demandante, Janel Grant, presentó una petición contra el médico que supuestamente trata a empleados de la WWE. El demandado, Vince McMahon, responde. En estas dos cuestiones se adentra la actualización más reciente sobre la demanda de la ex trabajadora de la compañía en relación también a la misma y al ex ejecutivo John Laurinaitis.

Brandon Thruston de Wrestlenomics y John Pollock de POST Wrestling informan que los abogados de Grant han presentado Corte Superior de Connecticut una petición contra el Dr. Carlon Colker y su clínica, Peak Wellness, Inc. afirmando que fue enviada a la clínica bajo la dirección de McMahon en noviembre de 2019 para recibir tratamientos que no le fueron divulgados, incluyendo píldoras e infusiones intravenosas y alegando que Colker conocía el acuerdo de confidencialidad entre ella y el ex mandamás.

