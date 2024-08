En julio, los abogados de Janel Grant, ex empleada de la WWE y demandante contra la compañía, Vince McMahon y John Laurinaitis, presentaron una solicitud para obtener información contra el Dr. Carlon Colker y su clínica, Peak Wellness, Inc., alegando que en noviembre de 2019 fue enviada a la misma por McMahon y recibió tratamientos que no le explicaron. Posteriormente, McMahon presentó una moción para evitar que Grant solicite esa información, argumentando que Grant rompió una orden federal al intentar obtener datos del Dr. Colker y su clínica. En agosto, el juez Jeffrey Meyer denegó la moción solicitada por McMahon.

La actualización más reciente nos lleva a la respuesta del Dr. Carlon Colker, la cual nos propocionan Brandon Thurston de Wrestlenomics y John Pollock de POSTWrestling:

Los representantes de Colker han presentado una demanda verificada de quince páginas para la obtención de documentos de Grant, negando cualquier tratamiento inapropiado y citando numerosos daños a su nombre y reputación debido a las acusaciones.

Han solicitado que Grant responda con la documentación dentro de veinte días, antes del 27 de agosto, y acuerde una deposición el próximo mes.

Los demandantes (Dr. Colker y Peak Wellness, Inc.) están obligando a Grant a “proporcionar información sobre sus actividades al fomentar intencionadamente mentiras y declaraciones materiales falsas sobre sus interacciones y tratamiento por parte de los Demandantes” y están acusando a Grant de difamación, interferencia tortuosa con relaciones comerciales y causación negligente e intencional de angustia emocional al Dr. Colker.

En respuesta a la presentación de la demanda de obtención de documentos por parte de Colker y Peak Wellness, la abogada de Grant, Ann Callis de Holland Law, proporcionó la siguiente declaración a POST Wrestling y Wrestlenomics:

«El tribunal falló a favor de Janel y en contra de McMahon al confirmar que ella tenía derecho a buscar sus propios registros médicos y datos del Dr. Carlon Colker de Peak Wellness. Es desconcertante, pero coherente con su estilo, presentar un ataque contra una mujer que anteriormente estuvo bajo su cuidado«.

La demanda calificó las acciones de Grant como una “campaña de difamación” diseñada para “reforzar sus bien publicitadas acusaciones sobre presunto tráfico sexual y agresión sexual por parte de World Wrestling Entertainment, Vince McMahon y John Laurinaitis”, y enfatizó que ni Colker ni Peak Wellness son nombrados como demandados en la demanda civil, aunque se menciona anónimamente a un “Doctor de Celebridades” y una “Clínica Alternativa”.

POST Wrestling y Wrestlenomics intentaron confirmar que Colker y Peak Wellness eran el “Doctor de Celebridades” y la “Clínica Alternativa” anonimizados, pero no pudieron obtener confirmación de ese vínculo.

Colker argumenta que “siempre asesoró y consultó por adelantado con Grant sobre cualquier medicamento específico que se le recetaba. Grant acusa sin fundamento a los Demandantes de no proporcionarle una Política de Privacidad y una desglose de cualquier factura, a pesar de la evidencia documentada indiscutible de lo contrario, incluyendo que Grant firmó expresamente y reconoció haber recibido la política de privacidad de los Demandantes, la cual está en posesión de Grant junto con la totalidad de su expediente médico electrónico y metadatos».

Colker y Peak Wellness niegan explícitamente haber retenido cualquier información sobre su atención, nunca se negaron ni evitaron explicar ninguno de los tratamientos que Grant recibió, nunca le dieron a Grant ningún “empujón” cuando preguntó sobre los detalles de las vitaminas que se le proporcionaron, negaron las afirmaciones de Grant de que se sintió “mal” durante las sesiones de I.V., y que Colker alguna vez “reprendió” a Grant es “imprudente y perjudicialmente falso».

La demanda de Colker sostiene que la “diseminación flagrante e incontrolada de estas mentiras por parte de Grant ha causado y seguirá causando un daño irreparable y quizás incalculable al Dr. Colker y a Peak Wellness, pero bien por encima de decenas de millones de dólares».

Están buscando los materiales necesarios de Grant para demostrar que sus afirmaciones son difamatorias y que los demandantes “no tienen otro remedio adecuado en la ley para obtener los materiales e información solicitados».

Colker y Peak Wellness están pidiendo al tribunal que requiera a Grant producir los documentos (que han delineado en un anexo), y buscan información relacionada con los registros telefónicos de Grant, sitios de redes sociales con los que ha interactuado y correos electrónicos con información sobre Grant compartiendo información sobre su tratamiento en la clínica.

También están buscando deponer a Grant junto con el alivio adicional en derecho o equidad que el tribunal considere justificado.

