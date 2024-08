La moción de Vince McMahon ha sido denegada

En julio, los abogados de Janel Grant, ex empleada de la WWE y demandante contra la compañía, Vince McMahon y John Laurinaitis, presentaron una solicitud para obtener información contra el Dr. Carlon Colker y su clínica, Peak Wellness, Inc., alegando que en noviembre de 2019 fue enviada a la misma por McMahon y recibió tratamientos que no le explicaron. Posteriormente, McMahon presentó una moción para evitar que Grant solicite esa información, argumentando que Grant rompió una orden federal al intentar obtener datos del Dr. Colker y su clínica.

► Deniegan la moción a Vince McMahon

Ahora se confirma (a través del expediente del caso; vía Fightful) que el juez Jeffrey Meyer ha denegado la moción solicitada por McMahon:

ORDEN QUE NIEGA LA MOCIÓN PARA HACER CUMPLIR LA ORDEN DE SUSPENSIÓN DE LA CORTE (Doc. # 77). El acusado McMahon presentó una moción para hacer cumplir la orden de suspensión de la Corte, y la Corte ha recibido y revisado varios documentos sellados con respecto a la moción. La moción se origina de una acción de descubrimiento iniciada por la demandante Grant en la corte estatal de Connecticut contra ciertos terceros no implicados en esta acción. La Corte no interpreta su orden de suspensión como aplicable a los procedimientos de la corte estatal que están fuera del ámbito del descubrimiento prescrito por las Reglas Federales de Procedimiento Civil que rigen el desarrollo del descubrimiento en litigios federales. Los tribunales de distrito federales no regulan ni revisan habitualmente los procedimientos en las cortes estatales, y la orden de suspensión de la Corte no pretendía extenderse a ningún procedimiento en la corte estatal. Si hay alguna objeción a los procedimientos de la corte estatal, el alivio debe buscarse en la corte estatal en lugar de en esta Corte. En consecuencia, la Corte NIEGA la moción del acusado McMahon para hacer cumplir la orden de suspensión de la Corte por falta de demostración de que ha habido una violación de la orden de suspensión de la Corte. Así se ordena. Firmado por el juez Jeffrey A. Meyer el 6/8/2024. (Lewis, D) (Entrado: 06/08/2024).

