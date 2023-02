Jake Hager opina del incidente de CM Punk en AEW

Unos cuantos meses después, el incidente de CM Punk con The Elite después de All Out 2022 sigue dando que hablar. Es comprensible teniendo en cuenta que la controversia no ha acabado pues el “Best in the World” ni ha vuelto a la programación de la compañía ni se ha confirmado su salida de la misma. Mientras tanto, Kenny Omega y The Young Bucks vuelven a ser los Campeones Mundiales de Tríos AEW; anoche, en Rampage, realizaron su primera defensa ante The Firm. Y nada realmente se sabe del futuro del nativo de Chicago.

Exclusive: The Elite & The Firm Make Their Trios Championship Match Entrances | #AEWRampage is on NOW on @tntdrama pic.twitter.com/w9vDCQkFDt — All Elite Wrestling (@AEW) February 4, 2023

► Jake Hager y el incidente de CM Punk

Dicho esto, nos hacemos eco ahora de una nueva opinión, esta vez de Jake Hager. El integrante de la Jericho Appreciation Society no es un hombre de demasiadas palabras. Tampoco de llamar mucho la atención. Acostumbra a estar en un segundo plano al lado de Chris Jericho. Pero recientemente le preguntaron por aquel altercado mientras era entrevistado en Story Time with Dutch Mantell; el anfitrión del podcast fue su mánager en la WWE. El ex Jack Swagger aclara que él no estaba allí pues ya había abandonado el edificio.

“Estoy seguro de que puedo (hablar más de lo sucedido), pero realmente no quiero. Quién sabe cómo se genera la animosidad y cómo la falta de comunicación conduce a ciertas cosas. Creo que todo se deriva de cómo ves las cosas. Obviamente, una persona en ese combate estaba viendo las cosas tan negativamente y no creo que estuviera en lo correcto“.

¿Crees que CM Punk volverá a AEW?