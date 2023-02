Cody Rhodes: “Quiero luchar con Gunther en Europa”

Cody Rhodes y Gunther tuvieron una especie de mano a mano para determinar al ganador de Royal Rumble 2023 que dejó a los fans de la WWE con ver más de ambos juntos. Parece que eso no va a suceder en un futuro cercano pero el “American Nightmare” ya está pensando en ello, como señala en su reciente entrevista en After The Bell.

A dream has become reality at #RoyalRumble. Congratulations to the undeniable @CodyRhodes, you EARNED it. pic.twitter.com/v4YBiLYE2M — WWE (@WWE) January 29, 2023

► Cody Rhodes quiere luchar con Gunther

“No puedo decirte que se sintió bien [risas]. Sin embargo, puedo decirte que ese fue el momento en el que sentí que realmente había regresado. No fue el primer goolpe. Creo que (fue) un back suplex, y pude aterrizar de pie, ponerme de pie, y cuando se dio la vuelta, pensé que lo tenía, pero me tenía con otro de esos golpes, ese tipo de golpes son muy específicos. Ese con el que me atrapó fue donde sentí que ‘he vuelto’. A algunos de nosotros nos gusta el dolor. Eso es algo raro de decir. Tenía sangre en la boca por algo anterior, luego vino este golpe, y ahí es donde sentí que estaba de vuelta, esto es lo que hago. Es esencialmente para lo que nací. Por mucho que me doliera tanto, también me sentí tan bien. Los siguientes 50 golpes o lo que sea no me dieron la misma respuesta, pero ese (momento) específico se sintió como: ‘Bienvenido de nuevo’.

“No conozco a Gunther a nivel personal, me he burlado del nombre en el pasado, y tal vez hubo un poco de mala sangre por eso, pero puedo decir esto. Eso [enfrentar a Gunther] parece algo que podría suceder. Puedo ver que eso suceda nuevamente, en términos de un encuentro uno a uno con el actual Campeón Intercontinental, quien creo que acaba de romper mi récord, sin mencionar que rompió el récord de Royal Rumble, rompió mi récord de días con el Campeonato Intercontinental. Ese es el tipo de atleta de élite del siguiente nivel con el que me encantaría luchar en cualquier parte de los Estados Unidos, pero específicamente, me encantaría luchar contra él en Europa. En Europa, es un juego fuera de casa para para mí, es hostil. Creo que podría haber una parte de él que piensa: ‘He luchado una hora y pude aguantar contigo allí’, y quiero que él sepa que tengo su número al igual que él tiene el mío. En este momento, no puedo decir suficientes cosas superlativas sobre él. Su futuro es masivo, su presente también es masivo. Lo estamos viviendo. Me vendrían bien unas semanas antes de volver a vivirlo. Ciertamente, espero con ansias otro encuentro uno a uno y me encantaría luchar contra él en Europa para ver cómo se siente“.

¿Te gustó lo que hicieron Cody Rhodes y Gunther en Royal Rumble 2023?