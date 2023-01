Por evidentes motivos económicos, Tony Khan se guarda de despedir a CM Punk, quien además todavía está convaleciente de sus lesiones. Pero en base a lo revelado por Dave Meltzer la semana pasada, quizás Khan tenga la esperanza de que las aguas se reconduzcan entre Punk y The Elite (y más de medio vestidor de AEW).

Como expuso mi compañero de SUPERLUCHAS Jonie Lucha, una rivalidad Punk-The Elite plasmada dentro del “kayfabe” resultaría muy lucrativa para AEW. Y aunque esta vía creativa no se tomara, nadie duda de que la figura de Punk otorga caché a AEW, talento más popular bajo contrato con la empresa (obviando a Sting y Chris Jericho).

Un despido de Punk, pues, no se antoja tan inexcusable, y Khan estaría esperando que el propio veterano mueva ficha, cuando ya supimos de su intención de dejar atrás AEW.

El tiempo puede sanar las heridas, pero a veces, si no existe una disculpa, nada cicatrizará. Dax Harwood instó a Punk y The Elite a que fumaran la pipa de la paz en pos de seguir impulsando juntos el producto de AEW, y el “Best in the World” no pareció muy por la labor de hacerlo. ¿Imaginan entonces cómo respondería Punk si The Elite y Tony Khan le obligaran a pedir perdón de manera pública?

Este escenario fue trazado por un seguidor en Twitter, y Dave Meltzer tuvo claro lo pernicioso del mismo.

Nope, that would weaken Punk's wrestling character to do so on TV. If he's going to come back, don't weaken his character. Apologize privately to the locker room but not in public. https://t.co/s95nmXzyq9