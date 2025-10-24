Jacy Jayne: «¿Me aman? ¿Me odian? Soy Campeona NXT»

El desafío de Tatum Paxley a su reinado, ser la actual Campeona NXT, cruzar hacia TNA, aprender con Mandy Rose… Jacy Jayne habla de todo.

► En palabras de Jacy Jayne

Su combate contra Tatum Paxley en Halloween Havoc

“Es otro peldaño más, otro nombre más en mi lista de derrotadas. Pero le voy a dar su reconocimiento a Tatum: trabaja muy duro, es un personaje muy único, creo que es extremadamente completa y muy subestimada. Me alegra que tenga su momento. Pero, dicho eso, yo voy a salir victoriosa. No voy a tomarlo con calma con Tatum. Te quiero, pero aún no es tu momento. Sigue siendo el momento de Jacy Jayne.”

El apoyo del público a Tatum y si eso le afecta

“¿Impacto negativo hacia mí? No. No presto atención a los idiotas y a la gente que me ha odiado desde el primer día. Estoy acostumbrada al odio, a los abucheos. De hecho, me alimento de eso. Así que animo a todos los que vayan a Halloween Havoc: denme todo lo que tengan, porque voy a usarlo como combustible.”

¿Cuándo se sintió realmente la cara de NXT?

“No sé si hubo un momento específico. Supongo que podría decir cuando gané el título, pero yo supe desde hace mucho que estaba destinada a esta posición, solo que no había tenido la oportunidad de demostrarlo aún. Me tomó tiempo ganar confianza, pero siempre creí en mí. Sabía que algún día sería una luchadora estelar. Solo tenía que mantenerme firme y trabajar muy duro para que, cuando llegara la oportunidad, estuviera lista y nadie pudiera decir ‘no está preparada’ o ‘no puede hacerlo’. No iba a permitir eso. Y siento que lo demostré: tuve mi combate con Stephanie, gané el título y desde entonces he estado siendo el evento principal y liderando esta división.”

La primera campeona en sostener los títulos femeninos de NXT y TNA al mismo tiempo

“Soy la primera en tener ambos títulos al mismo tiempo. Me siento honrada. Me encantó ser parte de Slammiversary y trabajar para TNA, representarlos, y también trabajar para NXT al mismo tiempo representando ambas divisiones. Eso es enorme: son dos de las mejores divisiones femeninas en la lucha libre, y yo representé a ambas. Era la campeona de ambas. Estoy extremadamente feliz de poder decir que logré eso.”

Lainey Reid y la frase de “la campeona más vencible de la historia”

“Ella era nueva en televisión. Ha estado en NXT un par de años, pero no había tenido foco ni oportunidades. Creo que se sentía confiada, quería probarse ante mí, pero se volvió arrogante demasiado rápido. Luego aprendió rápidamente cuál era su lugar en el pedestal: no estaba tan alto como pensaba. Yo soy la número uno. Fue un golpe de realidad para ella. Luego empezó a congraciarse conmigo y aprendió la manera correcta de hacer las cosas. Me demostró que merecía estar y la integré al grupo, y nos está yendo bastante bien.”

Su experiencia en TNA y lo que aprendió

“Vengo de los circuitos independientes, así que ya he vivido lo que es luchar para televisión y sin televisión; son cosas completamente distintas. En NXT todo tiene una estructura: debes seguir reglas, respetar tiempos, todo es muy estricto. En TNA es más relajado, tienes más libertad para probar cosas que quizá no harías en NXT. Aprendí mucho de eso. Además, en TNA todo se arma más a último momento, así que tu mente tiene que estar activa, no tienes tiempo para pensarlo mucho. En NXT tengo más tiempo para planear. Fue un gran desafío, pero una gran experiencia. Siento que TNA me ayudó a darme a conocer como luchadora individual. Siempre fui vista como luchadora en pareja en NXT, pero cuando fui a TNA y tuve mi combate individual con Masha, la gente dijo: ‘oh, espera, Jacy puede luchar sola’. Eso abrió muchas puertas y me dio nuevas oportunidades.”

¿Cómo se mantiene creativa y en forma?

“Veo lucha libre 24/7. Cuando no estoy trabajando, veo lucha libre. Veo Raw, SmackDown, TNA, New Japan, todo. Ver cómo trabajan otros me inspira y me da ideas; tal vez ves algo que te gusta y lo adaptas para hacerlo tuyo. En cuanto a mantenerme en forma, entreno todos los días. Hago entrenamiento en el ring, pesas, mucho cardio. Me encanta correr, salgo a correr una o dos veces por semana. Es un estilo de vida; entras en ese ritmo y simplemente sigues y sigues. Es mi vida.”

Ser considerada “una gran número dos” y cómo la motivó

“Llevo una gran carga sobre mis hombros por eso. Cuando me lo dijeron por primera vez, realmente me molestó. Tal vez no debería haberme afectado tanto, porque no es malo ser una buena número dos, pero no era lo que yo quería para mí. Yo quería ser la chica, la del evento principal. Me enfadó mucho. Así que trabajé más duro: entrenaba mañana, tarde y noche, sin días libres. Cambió totalmente mi mentalidad. Creo que la gente me veía como una luchadora en pareja porque siempre estuve en grupos: comencé con Toxic Attraction, luego con Gigi, luego Chase, Thea, Jazmyn, Fallon… siempre acompañada de alguien. Entonces la gente no veía a ‘Jacy’, sino a ‘Jacy parte de un grupo’. Pero eso cambió.”

El momento más importante de su reinado

“Diría que estar en Evolution, poder representar a NXT en un evento técnicamente del roster principal. Compartir vestuario con tanto talento con el que no había luchado aún fue enorme. Fue una gran prueba: o te hundes o demuestras que perteneces. Y siento que lo hice. Jordan y yo dimos un gran combate y representamos muy bien la marca. Ese fue mi momento más grande, además de ganar el título, claro.”

¿Cómo quiere ser recordada como campeona?

“Quiero que me recuerden como alguien sorprendente. Que esta etapa sea vista como mi ‘evolución’: la persona que nadie pensó que sería campeona, que no podría estar sola, que era solo una luchadora de mitad de cartel, se convirtió en la figura principal. Todos han visto mi evolución desde el primer día. Me tomó más tiempo que a otros, pero cada camino es distinto. Quiero que cuando piensen en mi reinado digan: ‘wow, lo logró, cumplió su sueño, trabajó duro, se mantuvo firme y consiguió lo que nadie creía posible’. Y que quizá alguien vea mi historia y piense: ‘yo también puedo hacerlo’. Espero que mi historia inspire a otros.”

Mensaje a los fans

“Ya sea que me amen o me odien, que me abucheen o me aplaudan, no me importa. Seguiré siendo la campeona femenina de NXT.”